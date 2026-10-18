Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Se presentó el sábado por la tarde en la sede de la Subcomisaría 12° del barrio Los Troncos. La niña de siete años sufrió una quebradura expuesta en el pie derecho, fue asistida en el hospital Iturraspe y luego derivada al hospital de niños Alassia, donde recibió curaciones y continúa internada.

El viernes 16 de octubre, en inmediaciones de calle Ponce de León al 8200, en la ciudad de Santa Fe, una niña de 7 años fue atropellada por un vehículo cuya motociclista se retiró del lugar tras el siniestro vial. La niña sufrió lesiones graves y fue trasladada en primera instancia al hospital Iturraspe.

Posteriormente fue derivada al hospital de Niños, donde continúa con su atención médica. Los vecinos denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911, y los oficiales de la Subcomisaría 12° iniciaron la investigación.

Testigos e imágenes

Tal como fue adelantado a primera hora de la mañana del sábado por UNO Santa Fe, los oficiales de la Subcomisaría 12° que contaron con la colaboración de sus pares del Comando Radioeléctrico capitalino CREC, investigaron el suceso con los vecinos del barrio Loyola Norte que viven en la cuadra de Ponce de León al 8200 como también con la búsqueda de imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, en ambos casos para identificar a la motociclista embistente que luego del choque contra la menor se fugó.

Aprehendida

El estrechamiento del cerco policial montado para identificar a la motociclista y luego proceder a su aprehensión la llevó a presentarse voluntariamente en la Subcomisaría 12° en compañía de su abogado M. G. V. La mujer fue identificada como S. A. C. de 23 años, quedó aprehendida y fue trasladada a la estación tránsito de mujeres.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la aprehensión a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, Eduardo Orio que ordenó en primer lugar que se recabara el estado de salud de la niña internada en el hospital de Niños; luego, que la mujer aprehendida siguiera privada de su libertad, que sea llevada y revisada físicamente en Medicina Legal, que sea identificada y alojada en una dependencia policial de Tránsito de Mujeres, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de lesiones graves culposas en siniestro vial.