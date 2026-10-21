En la noche del lunes la moto fue robada en inmediaciones a la basílica de Guadalupe. El damnificado por el robo denunció la sustracción. En uno de los patrullajes realizado por oficiales de la Policía de Acción Táctica PAT, un grupo de muchachos fueron detectados empujando una moto y escaparon ante la presencia policial. Uno de ellos fue atrapado y la moto recuperada.

Recuperaron la moto robada a un fiscal del MPA cerca de la basílica de Guadalupe: apresaron a un joven de 19 años

Este martes, alrededor de las 16, oficiales de la Policía de Acción Táctica PAT de la Policía de Santa Fe aprehendieron a un joven de 19 años en barrio Guadalupe Oeste. Antes, el joven había escapado junto a otros hombres cuando los policías intentaron identificarlos mientras trasladaban a pie una moto .

El procedimiento ocurrió horas después del robo cometido la noche del lunes en la vivienda de un fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en barrio Guadalupe.

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Denuncia

El robo de la motocicleta fue denunciado por el damnificado que es un fiscal del Ministerio Público de la Acusación, y el delito fue cometido en inmediaciones de la basílica de Guadalupe en la noche del lunes. Desde entonces, la motocicleta, marca, color y modelo contaba con pedido de secuestro activo por robo.

El procedimiento policial se inició cuando en la esquina de Mitre y Matheu del barrio Guadalupe Oeste, donde los oficiales de la Policía de Acción Táctica PAT observaron al grupo mientras empujaba una moto negra.

Patrullaje y detenido

Al advertir la presencia policial, los muchachos huyeron y abandonaron el vehículo. La denuncia de un vecino del barrio a uno de los operadores de la central de emergencias 911 permitió ubicar a uno de ellos. A partir de ese dato, los oficiales desplegaron un nuevo procedimiento con el apoyo de otra patrulla y lograron aprehender al joven, que luego fue identificado como B. S. P. de 19 años, que estaría vinculado con el robo del vehículo.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), y esta hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que el joven aprehendido siguiera privado de su libertad, que fuera llevado y revisado físicamente en Medicina Legal, y que fuera identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público. Además, ordenó que se estableciera la titularidad de la motocicleta abandonada y si tiene relación con el robo denunciado en la vivienda del fiscal, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo, encubrimiento de robo y atentado y resistencia a la autoridad.