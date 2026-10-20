El violento episodio ocurrió durante la madrugada de este martes en la esquina de Córdoba y Necochea. El delincuente simuló pagar con un billete de $20.000, tomó del cuello al chofer, lo amenazó de muerte y le robó la billetera. Para librarse del agresor, la víctima arrancó el coche a toda velocidad y lo arrastró a contramano durante varias cuadras hasta que cayó al cordón.

Terror en Santo Tomé: asaltaron a un remisero de 69 años y manejó varias cuadras con el ladrón colgado del cuello

Esta madrugada de martes, poco después de las 3, en la esquina de calles Córdoba y Necochea de la ciudad de Santo Tomé , un chofer de remís de 69 años fue asaltado por un pasajero que lo tomó del cuello, lo amenazó con dispararle y le robó la billetera.

La víctima realizó la denuncia policial y señaló que él conducía un Fiat Siena blanco de una remisería local cuando tomó un viaje en la esquina de Centenario y Avellaneda. Lo abordó una pareja, que le indicó como destino el dispensario de Córdoba y Necochea.

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El robo

Al llegar, el hombre y la mujer descendieron del auto y él le preguntó al chofer si tenía cambio de 20.000 pesos. El remisero respondió que no y, al advertir que intentaban robarle, les dijo que no les cobraría el viaje. Entonces el pasajero le dijo que se había olvidado algo en el asiento trasero, abrió la puerta y lo tomó del cuello y le gritó: "Dame todo porque te voy a meter un balazo".

Acto seguido, le sustrajo la billetera, en la que llevaba documentación y 5.000 pesos.

Lo llevó colgado

El chofer arrancó el vehículo con el agresor colgado de él, que seguía tirándole del cuello. Así recorrió calle Buenos Aires, a contramano, hasta Sarmiento, y luego Sarmiento hasta Castelli. En esa esquina el auto tocó el cordón y el hombre cayó. Durante el trayecto el asaltante repitió que iba a pegarle un tiro, aunque la víctima no vio ningún arma de fuego en su poder. Ni el delincuente ni la mujer que lo acompañaba fueron identificados hasta el momento.

El recorrido que hizo el remisero debió quedar registrado en varias cámaras de videovigilancia públicas y privadas, domiciliarias y comerciales. Los oficiales de la Comisaría 12° creen que esas imágenes serán cruciales para para conocer la complexión física y la vestimenta de los dos integrantes de la pareja. Y el mismo criterio vale para la esquina que forman calles Centenario y Avellaneda, donde los delincuentes ascendieron al remis.

Los policías también buscaron testigos en ambas esquinas que puedan aportar información sobre la pareja de delincuentes.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la denuncia a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que sean identificados testigos entre los vecinos del sector y que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en Córdoba y Necochea y a lo largo del recorrido por calles Buenos Aires, Sarmiento y Castelli, con el fin de identificar al autor y a su acompañante, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo.