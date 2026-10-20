Uno Santa Fe | Policiales | Santo Tomé

Terror en Santo Tomé: asaltaron a un remisero de 69 años y manejó varias cuadras con el ladrón colgado del cuello

El violento episodio ocurrió durante la madrugada de este martes en la esquina de Córdoba y Necochea. El delincuente simuló pagar con un billete de $20.000, tomó del cuello al chofer, lo amenazó de muerte y le robó la billetera. Para librarse del agresor, la víctima arrancó el coche a toda velocidad y lo arrastró a contramano durante varias cuadras hasta que cayó al cordón.

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de octubre 2026 · 20:44hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Terror en Santo Tomé: asaltaron a un remisero de 69 años y manejó varias cuadras con el ladrón colgado del cuello

Terror en Santo Tomé: asaltaron a un remisero de 69 años y manejó varias cuadras con el ladrón colgado del cuello

Esta madrugada de martes, poco después de las 3, en la esquina de calles Córdoba y Necochea de la ciudad de Santo Tomé, un chofer de remís de 69 años fue asaltado por un pasajero que lo tomó del cuello, lo amenazó con dispararle y le robó la billetera.

La víctima realizó la denuncia policial y señaló que él conducía un Fiat Siena blanco de una remisería local cuando tomó un viaje en la esquina de Centenario y Avellaneda. Lo abordó una pareja, que le indicó como destino el dispensario de Córdoba y Necochea.

LEER MÁS: La inteligencia artificial del Sistema Lince permitió identificar y detener al autor del robo a una heladería céntrica en Santa Fe

El robo

Al llegar, el hombre y la mujer descendieron del auto y él le preguntó al chofer si tenía cambio de 20.000 pesos. El remisero respondió que no y, al advertir que intentaban robarle, les dijo que no les cobraría el viaje. Entonces el pasajero le dijo que se había olvidado algo en el asiento trasero, abrió la puerta y lo tomó del cuello y le gritó: "Dame todo porque te voy a meter un balazo".

Acto seguido, le sustrajo la billetera, en la que llevaba documentación y 5.000 pesos.

Lo llevó colgado

El chofer arrancó el vehículo con el agresor colgado de él, que seguía tirándole del cuello. Así recorrió calle Buenos Aires, a contramano, hasta Sarmiento, y luego Sarmiento hasta Castelli. En esa esquina el auto tocó el cordón y el hombre cayó. Durante el trayecto el asaltante repitió que iba a pegarle un tiro, aunque la víctima no vio ningún arma de fuego en su poder. Ni el delincuente ni la mujer que lo acompañaba fueron identificados hasta el momento.

El recorrido que hizo el remisero debió quedar registrado en varias cámaras de videovigilancia públicas y privadas, domiciliarias y comerciales. Los oficiales de la Comisaría 12° creen que esas imágenes serán cruciales para para conocer la complexión física y la vestimenta de los dos integrantes de la pareja. Y el mismo criterio vale para la esquina que forman calles Centenario y Avellaneda, donde los delincuentes ascendieron al remis.

Los policías también buscaron testigos en ambas esquinas que puedan aportar información sobre la pareja de delincuentes.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la denuncia a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que sean identificados testigos entre los vecinos del sector y que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en Córdoba y Necochea y a lo largo del recorrido por calles Buenos Aires, Sarmiento y Castelli, con el fin de identificar al autor y a su acompañante, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo.

Santo Tomé remisero robo
Noticias relacionadas
guerra de bandas en bº adelina centro de santo tome: siete detenidos tras una feroz balacera en la misma cuadra atacada dias atras

Guerra de bandas en Bº Adelina Centro de Santo Tomé: siete detenidos tras una feroz balacera en la misma cuadra atacada días atrás

Violencia de género en Santo Tomé: la amenazó de muerte en Plaza Libertad, se llevó a su hijo de 3 años y fue detenido por la policía

Violencia de género en Santo Tomé: la amenazó de muerte, se llevó a su hijo de 3 años y fue detenido por la policía

Conmoción en el fútbol de veteranos de Santo Tomé por la muerte de un jugador de 50 años en pleno partido

Santo Tomé: un hombre de 50 años falleció jugando al fútbol y su hijo fue detenido por destrozos en el SAMCo

Exigencia de auditoría. El PJ de Santo Tomé pidió una audiencia pública y una auditoría para esclarecer el manejo de los recursos y la deuda acumulada.

Santo Tomé: el PJ advierte que "no están dadas las condiciones" para el traspaso del agua y reclama una audiencia pública y una auditoría por la deuda con ASSA

Lo último

Barcelona que sigue de cerca la situación de Lisandro Martínez

Barcelona que sigue de cerca la situación de Lisandro Martínez

Tras romper su sequía, Julián Álvarez recibió el respaldo de Simeone: Es determinante

Tras romper su sequía, Julián Álvarez recibió el respaldo de Simeone: "Es determinante"

Con dos goles de Mac Allister, Liverpool logró una remontada y venció 4-3 a Villarreal

Con dos goles de Mac Allister, Liverpool logró una remontada y venció 4-3 a Villarreal

Último Momento
Barcelona que sigue de cerca la situación de Lisandro Martínez

Barcelona que sigue de cerca la situación de Lisandro Martínez

Tras romper su sequía, Julián Álvarez recibió el respaldo de Simeone: Es determinante

Tras romper su sequía, Julián Álvarez recibió el respaldo de Simeone: "Es determinante"

Con dos goles de Mac Allister, Liverpool logró una remontada y venció 4-3 a Villarreal

Con dos goles de Mac Allister, Liverpool logró una remontada y venció 4-3 a Villarreal

Julián Álvarez convirtió para el Atlético de Madrid y cortó una impresionante sequía

Julián Álvarez convirtió para el Atlético de Madrid y cortó una impresionante sequía

Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido, cuestionó Kicillof

"Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido", cuestionó Kicillof

Ovación
El otro aspecto relevante que recuperó Unión en la igualdad contra Riestra

El otro aspecto relevante que recuperó Unión en la igualdad contra Riestra

Colón conoce al árbitro del partido decisivo ante Ciudad de Bolívar

Colón conoce al árbitro del partido decisivo ante Ciudad de Bolívar

Unión tiene árbitro para el duelo vital ante Estudiantes en el 15 de Abril

Unión tiene árbitro para el duelo vital ante Estudiantes en el 15 de Abril

Con dos goles de Mac Allister, Liverpool logró una remontada y venció 4-3 a Villarreal

Con dos goles de Mac Allister, Liverpool logró una remontada y venció 4-3 a Villarreal

Tras romper su sequía, Julián Álvarez recibió el respaldo de Simeone: Es determinante

Tras romper su sequía, Julián Álvarez recibió el respaldo de Simeone: "Es determinante"

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre