Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Ocurrió durante este fin de semana y fue el corolario de una investigación de varios meses. Todos son integrantes de la banda del "Sapo" Saravia, antes fueron del clan Muñoz, un desprendimiento de la banda de Los Monos.

Este fin de semana, y como corolario de una investigación compleja y de varios meses, en Rosario y Roldán , pesquisas e investigadores de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales DUOIE Rosario del Departamento Federal de Investigaciones DFI de la Policía Federal Argentina PFA realizaron 25 allanamientos simultáneos.

Luego de las irrupciones fueron aprehendidos los seis principales investigados y desarticularon una organización narcocriminal y dedicada a la venta minorista de drogas en Villa Banana, el barrio donde el 11 de junio fue asesinado a balazos el agente de la Policía Federal Argentina PFA Rodolfo Manfredi.

El clan Muñoz

La investigación tuvo como antecedente histórico el desbaratamiento del clan Muñoz. Esa organización surgió como desprendimiento y franquicia del grupo de narcotraficantes rosarinos Los Monos y en sus inicios la lideraban Dalmacio Saravia, apodado El Sapo, y su hijo Leo Rey Saravia, ambos actualmente cumplen condena por infracción a la ley nacional de drogas N° 23.737 en cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

El Sapo Saravia fue condenado este año a ocho años de prisión como líder y organizador de una red de narcotráfico y narcomenudeo que operaba en los barrio Villa Banana y Vía Honda de Rosario. Leo Rey Saravia, fue condenado en 2023 por ser integrante de la banda de narcos liderada por el Viejo Cantero, también por la venta de drogas.

La orden judicial

Los allanamientos se concretaron en domicilios del bulevar 27 de Febrero, el pasaje Gutenberg y las calles Gálvez, Lejarza y Servando Bayo, en Villa Banana, y de la calle General Juan José Valle, en Roldán.

Los pesquisas policiales durante la irrupción en los inmuebles secuestraron: dosis de cocaína y marihuana fraccionada y acondicionada para venta y consumo, elementos de fraccionamiento con vestigios de sustancias, dos revólveres en buenas condiciones de conservación y de funcionamiento, siendo aptos para el disparo, balas de diferentes calibres, 29 teléfonos celulares y un millón con 689 mil pesos en efectivo, además de elementos probatorios incriminantes como agendas telefónicas.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía Federal Argentina PFA, y estos hicieron lo propio con el titular de la Unidad Fiscal Especial de Investigación de Microtráfico UFEMI del Ministerio Público de la Acusación MPA.

El fiscal César Cabrera Molino ordenó que los seis hombres aprehendidos, siguieran privados de su libertad. También ordenó que fueran llevados y revisados físicamente en Medicina Legal, y que fueran identificados y alojados en dependencias policiales. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.