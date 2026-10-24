Bullrich compartió imágenes del Senado musicalizadas con una canción de Plan B y escribió que conoce “la fuerza de los argentinos”.

El insinuante video de Patricia Bullrich en medio de los rumores sobre su candidatura para 2027

Patricia Bullrich volvió a generar especulaciones con una publicación en redes sociales. La jefa del bloque de LLA en el Senado difundió un video con imágenes de la Cámara alta y de su despacho, musicalizado con la canción Es un secreto, del dúo puertorriqueño Plan B, en medio de versiones sobre una posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2027.

Días atrás, aseguró que estaba preparada para ser presidenta, aunque aclaró que Javier Milei tiene prioridad para buscar la reelección.

“Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”, escribió la exministra de Seguridad para acompañar el material audiovisual, que cierra con una imagen suya, seria, con los puños apoyados sobre el escritorio de su despacho.

El mensaje se conoció después de que, el jueves por la noche, Bullrich anticipara en su cuenta de X que “se vienen cositas”. La elección de la canción y el tono del video alimentaron las interpretaciones sobre sus aspiraciones políticas, aunque la senadora no confirmó ninguna candidatura.

Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina. https://t.co/3oaNZ5rzET — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 23, 2026

“Estoy preparada”, pero Javier Milei lleva la delantera

Las especulaciones se producen luego de que Bullrich se refirió a una eventual postulación presidencial y reconoció que está en condiciones de ocupar ese lugar. Sin embargo, sostuvo que el actual mandatario tiene prioridad dentro del oficialismo.

“El Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato, es así. La reelección es una demostración de que el proyecto anda bien”, afirmó durante una entrevista con TN.

En ese marco, la senadora remarcó que, aunque se preparó para competir por la Presidencia, por ahora no está en carrera. “Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”, expresó.

También cuestionó las presiones para que defina anticipadamente su futuro electoral. “Me quieren obligar a tomar una decisión, pero yo en este momento no soy candidata”, señaló.

Mensajes políticos en las redes sociales

La publicación con la música de Plan B no es el primer video de Bullrich que genera repercusiones por el mensaje elegido. El mes pasado, en medio de diferencias con el Gobierno por cuestiones económicas, había compartido otro material audiovisual en el que sonaba No me importa, de Lali Espósito.

En aquella oportunidad, la senadora acompañó las imágenes con una frase de la canción y volvió a dejar un mensaje que fue interpretado en clave política.

Mientras tanto, Bullrich también planteó la necesidad de mejorar las condiciones económicas de cara a las próximas elecciones y de ampliar los acuerdos con sectores que respalden al oficialismo.

“Faltando un año de gobierno, es necesario prender esos motores y lograr que haya más actividad en la Argentina”, sostuvo.

Por ahora, la exministra mantiene abierta la incógnita sobre su lugar en el armado electoral de La Libertad Avanza. Sus últimas declaraciones y publicaciones reavivaron las versiones sobre una posible candidatura propia o una eventual participación en la fórmula oficialista para 2027.