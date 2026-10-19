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Otro viaje de Javier Milei: visita por séptima vez España

Las actividades del presidente Milei comenzarán el miércoles y su primera participación será en la jornada Nueva Economía Forum

19 de octubre 2026 · 08:33hs
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Otro viaje de Javier Milei: visita por séptima vez España

Otro viaje de Javier Milei: visita por séptima vez España

El presidente Javier Milei partirá este lunes a las 23 rumbo a España, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. Aunque arribará el martes a las 13 (hora argentina), sus actividades se iniciarán el miércoles.

El primer compromiso será en la jornada Nueva Economía Forum, que se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo a las 5.15. A continuación, a las 8, mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y luego disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca en la misma casa de estudios.

A las 10 estará presente en la Fundación Disenso y dos horas después, se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Cómo cerrará la visita a España

Al mediodía, a las 14, tendrá una entrevista con el periodista de El Observador, Fernando González, en el Hotel Hyatt Hesperia. Finalmente, a las 16 tomará el vuelo presidencial de regreso a Argentina.

La comitiva aterrizará en Buenos Aires el jueves 22 a las 8; Milei retomará sus actividades al día siguiente con su participación en la cena anual de la Fundación Faro.

Javier Milei España viaje
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