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"Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido", cuestionó Kicillof

El gobernador de Buenos Aires cruzó al presidente por sus dichos sobre el poder adquisitivo y lo acusó de “ignorar” la realidad de la calle

20 de octubre 2026 · 20:53hs
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Axel Kicillof dijo que el presidente “desconoce e ignora” la situación del país.

Foto: Archivo / La Capital

Axel Kicillof dijo que el presidente “desconoce e ignora” la situación del país.

Axel Kicillof se refirió este martes al cuestionamiento que lanzó el presidente Javier Milei, en el marco de Argentina Oil & Gas Expo 2026 (Neuquén), sobre cómo vive la gente “diez días sin comer ni beber”. Al respecto, el gobernador de Buenos Aires enfatizó: “Se burló con un cinismo desconocido”.

Al respecto, Kicillof dijo que el presidente “desconoce e ignora” la situación del país y que sus comentarios no son “graciosos ni inteligentes”.

“Es muy triste y le quiero contestar seriamente. Es cierto que hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Está en la calle y se puede constatar preguntándole a cualquier trabajador, docente, empresario pyme, estudiante o jubilado. Es la realidad que se está viviendo”, aseguró.

El diagnóstico de Kicillof

En esa línea, resaltó que se está viviendo “mucho peor” y que la mayoría de los argentinos que llegan a fin de mes lo hace con “diferentes estrategias”, entre ellas “alargando un sueldo que ya no alcanza” o “postergando y limitando consumos”.

“La gente sale menos y aquel que tenía una compra especial, no la puede hacer”, agregó el bonaerense.

Por último, señaló el endeudamiento de las familias en “millones” de pesos, tanto con el sistema financiero como con la tarjeta de crédito, las billeteras virtuales y las financieras, o bien con familiares o amigos.

LEER MÁS: Milei apuntó contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes

Se está generando una pelota de deuda que es responsabilidad de esta política económica. Es verdad que la gente no llega a fin de mes. El presidente decide ignorarlo o, aún peor, no conoce la situación en la que está la Argentina en este momento”, sentenció.

Milei Kicillof gobernador Buenos Aires presidente
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