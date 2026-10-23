El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, pidió extremar las precauciones al conducir por las rutas provinciales del corredor costero. La evacuación de hacienda desde las islas inundadas y la huida de animales autóctonos —como carpinchos y ciervos— aumentan los riesgos de siniestros viales, con mayor impacto entre Reconquista y Villa Ocampo.

Alerta en la Ruta 1 por la crecida del río: advierten por presencia de ganado y fauna silvestre sobre la calzada

La crecida de los cursos fluviales en el Litoral argentino, impulsada por el avance del fenómeno El Niño y la crecida del río Paraná , comenzó a generar complicaciones colaterales de consideración sobre la red vial de la provincia.

El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, emitió una advertencia preventiva ante la creciente irrupción de ganado vacuno y fauna silvestre sobre las calzadas y banquinas de las rutas de la costa santafesina, especialmente sobre la Ruta Provincial N.º 1.

Si bien las situaciones de mayor riesgo se concentran en el norte provincial —fundamentalmente sobre la Ruta Nacional N.º 11 y corredores del departamento General Obligado, en el tramo entre Reconquista y Villa Ocampo—, la APSV mantiene un esquema de monitoreo y patrullaje intensivo sobre los departamentos Garay, San Javier y La Capital.

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"Muchos productores que tienen ganado en las islas necesitan sacarlo a zonas seguras por la banquina o cruzar la Ruta 1. A eso se suma la fauna silvestre que escapa del agua: carpinchos, felinos y ciervos que suben a la cinta asfáltica", sostuvo Carlos Torres, secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Evacuación de hacienda y huida de especies autóctonas

El titular de la APSV detalló que el fenómeno responde a dos factores dinámicos directamente vinculados con el anegamiento de las zonas de islas y albardones:

Arreo de ganado vacuno: los productores ganaderos se ven obligados a retirar el ganado del sector insular para trasladarlo a campos altos, utilizando banquinas y realizando cruces transversales sobre las rutas principales.

Desplazamiento de fauna silvestre: la pérdida del hábitat natural empuja a ejemplares de la fauna autóctona —como carpinchos, felinos, ciervos axis y animales menores— a buscar refugio en terraplenes y sobre la cinta asfáltica.

Coordinación interinstitucional y recomendaciones para conductores

Para prevenir accidentes de tránsito graves, la APSV coordina operativos interinstitucionales junto a la Secretaría de Protección Civil, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud y las Unidades Regionales de la Policía de Santa Fe. A través de este esquema, se ejecutan cortes de tránsito programados y acompañamiento con patrulleros cada vez que los productores notifican el traslado planificado de hacienda.

Ante la posibilidad de imprevistos sobre la traza, desde el organismo provincial insistieron en aplicar pautas estricta de conducción defensiva:

Reducir la velocidad: circular por debajo de las velocidades máximas habituales en todo el corredor de la Ruta 1 y vías costeras para garantizar tiempo de reacción.

Maniobras suaves: ante el avistamiento de animales sobre la calzada o banquina, disminuir la marcha gradualmente y evitar volantazos bruscos o frenadas intempestivas.

Detención segura: tirarse a la banquina o buscar un descanso seguro únicamente si la visibilidad y el estado del terreno lo permiten.

Aviso inmediato: dar alerta urgente a la Central de Emergencias 911 o a los puestos de control vial más cercanos.