Uno Santa Fe | Santa Fe | crecida

Alerta en la Ruta 1 por la crecida del río: advierten por presencia de ganado y fauna silvestre sobre la calzada

El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, pidió extremar las precauciones al conducir por las rutas provinciales del corredor costero. La evacuación de hacienda desde las islas inundadas y la huida de animales autóctonos —como carpinchos y ciervos— aumentan los riesgos de siniestros viales, con mayor impacto entre Reconquista y Villa Ocampo.

23 de octubre 2026 · 09:30hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Alerta en la Ruta 1 por la crecida del río: advierten por presencia de ganado y fauna silvestre sobre la calzada

Alerta en la Ruta 1 por la crecida del río: advierten por presencia de ganado y fauna silvestre sobre la calzada

La crecida de los cursos fluviales en el Litoral argentino, impulsada por el avance del fenómeno El Niño y la crecida del río Paraná, comenzó a generar complicaciones colaterales de consideración sobre la red vial de la provincia.

El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, emitió una advertencia preventiva ante la creciente irrupción de ganado vacuno y fauna silvestre sobre las calzadas y banquinas de las rutas de la costa santafesina, especialmente sobre la Ruta Provincial N.º 1.

Si bien las situaciones de mayor riesgo se concentran en el norte provincial —fundamentalmente sobre la Ruta Nacional N.º 11 y corredores del departamento General Obligado, en el tramo entre Reconquista y Villa Ocampo—, la APSV mantiene un esquema de monitoreo y patrullaje intensivo sobre los departamentos Garay, San Javier y La Capital.

LEER MÁS: Crecida del río en la costa santafesina: evacúan más de 15 mil cabezas de ganado en la zona de San Javier

"Muchos productores que tienen ganado en las islas necesitan sacarlo a zonas seguras por la banquina o cruzar la Ruta 1. A eso se suma la fauna silvestre que escapa del agua: carpinchos, felinos y ciervos que suben a la cinta asfáltica", sostuvo Carlos Torres, secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Evacuación de hacienda y huida de especies autóctonas

El titular de la APSV detalló que el fenómeno responde a dos factores dinámicos directamente vinculados con el anegamiento de las zonas de islas y albardones:

Arreo de ganado vacuno: los productores ganaderos se ven obligados a retirar el ganado del sector insular para trasladarlo a campos altos, utilizando banquinas y realizando cruces transversales sobre las rutas principales.

Desplazamiento de fauna silvestre: la pérdida del hábitat natural empuja a ejemplares de la fauna autóctona —como carpinchos, felinos, ciervos axis y animales menores— a buscar refugio en terraplenes y sobre la cinta asfáltica.

Coordinación interinstitucional y recomendaciones para conductores

Para prevenir accidentes de tránsito graves, la APSV coordina operativos interinstitucionales junto a la Secretaría de Protección Civil, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud y las Unidades Regionales de la Policía de Santa Fe. A través de este esquema, se ejecutan cortes de tránsito programados y acompañamiento con patrulleros cada vez que los productores notifican el traslado planificado de hacienda.

Ante la posibilidad de imprevistos sobre la traza, desde el organismo provincial insistieron en aplicar pautas estricta de conducción defensiva:

Reducir la velocidad: circular por debajo de las velocidades máximas habituales en todo el corredor de la Ruta 1 y vías costeras para garantizar tiempo de reacción.

Maniobras suaves: ante el avistamiento de animales sobre la calzada o banquina, disminuir la marcha gradualmente y evitar volantazos bruscos o frenadas intempestivas.

Detención segura: tirarse a la banquina o buscar un descanso seguro únicamente si la visibilidad y el estado del terreno lo permiten.

Aviso inmediato: dar alerta urgente a la Central de Emergencias 911 o a los puestos de control vial más cercanos.

crecida Río ganado evacuación ruta 1
Noticias relacionadas
arroyo leyes monitorea la crecida del rio: realiza tareas de prevencion y relevo a 600 familias que podrian estar en riesgo

Arroyo Leyes monitorea la crecida del río: realiza tareas de prevención y relevó a 600 familias que podrían estar en riesgo

Municipio prepara predio. Se acondiciona un espacio en Alto Verde para alojar familias ante una eventual crecida del río Paraná. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Crecida del Paraná: cómo será el Centro de Asistencia que prepara el municipio en Alto Verde y a cuántas familias podrá recibir

Ante la crecida del río, la Municipalidad construye un Centro de Asistencia Integral en Alto Verde para familias evacuadas

Crecida del Paraná: comienza la instalación en Alto Verde de los módulos habitacionales para familias fuera de los anillos de defensa

Falta de barcazas, campos escasos y ventas forzadas: las dificultades de ganaderos en zona de islas por la crecida

Falta de barcazas, campos escasos y ventas forzadas: las dificultades de ganaderos en zona de islas por la crecida

Lo último

Polémica en barrio Candioti Sur: multaron con casi $1.000.000 a la vecinal por los carteles de la protesta contra el SEOM

Polémica en barrio Candioti Sur: multaron con casi $1.000.000 a la vecinal por los carteles de la protesta contra el SEOM

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

Unión podría repetir el equipo, pero Madelón espera por Rocha

Unión podría repetir el equipo, pero Madelón espera por Rocha

Último Momento
Polémica en barrio Candioti Sur: multaron con casi $1.000.000 a la vecinal por los carteles de la protesta contra el SEOM

Polémica en barrio Candioti Sur: multaron con casi $1.000.000 a la vecinal por los carteles de la protesta contra el SEOM

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

Unión podría repetir el equipo, pero Madelón espera por Rocha

Unión podría repetir el equipo, pero Madelón espera por Rocha

El casco de Colapinto para Austin: la inspiración de Boca, Maradona y Carlos Reutemann

El casco de Colapinto para Austin: la inspiración de Boca, Maradona y Carlos Reutemann

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Ovación
Unión mostró su potencial formativo ante la Selección Sub-17 y Giacinti destacó el trabajo de inferiores

Unión mostró su potencial formativo ante la Selección Sub-17 y Giacinti destacó el trabajo de inferiores

Se presentó la segunda edición de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se presentó la segunda edición de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se concretó el lanzamiento de la Maratón de la Abogacía 2026

Se concretó el lanzamiento de la Maratón de la Abogacía 2026

Se juegan varios cotejos de la novena fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Se juegan varios cotejos de la novena fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Franco Colapinto va por la recuperación en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto va por la recuperación en el GP de Estados Unidos

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula