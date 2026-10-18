Crecida del río en la costa santafesina: evacúan más de 15 mil cabezas de ganado en la zona de San Javier

El presidente de la Sociedad Rural de San Javier, Robert Fernández, confirmó que los productores ya comenzaron el traslado de hacienda hacia tierra firme. Advierten que la disponibilidad de campos elevados es limitada y piden extremar la precaución al transitar por las rutas debido a la presencia de animales en las banquinas.

Crecida del río en San Javier: evacuaron a más de 15 mil cabezas de ganado hacia tierra firme.

El ascenso persistente en el caudal del río Paraná y sus cuencas secundarias comenzó a generar un fuerte impacto en la actividad ganadera del norte provincial. En la zona de San Javier, el avance de las aguas sobre las áreas insulares y bajos inundables obligó a los productores a poner en marcha un operativo masivo de evacuación de hacienda hacia terrenos de mayor altura por la crecida .

El presidente de la Sociedad Rural de San Javier, Robert Fernández, calculó que el fenómeno hídrico exigirá el retiro urgente de aproximadamente 15.000 cabezas de ganado asentadas en el sector de islas y zonas de ribera del departamento.

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"Todos los productores, como es costumbre en estos momentos de crecida, comienzan a evacuar animales y traerlos a tierra firme. Hay que pedirle a la gente que tenga mucho cuidado al circular porque vamos a tener hacienda en banquinas y se nos pueden cruzar animales", subrayó Robert Fernández, presidente de la Sociedad Rural de San Javier.

Logística de evacuación y déficit de campos elevados

Aunque el sistema de alerta temprana permitió anticipar las maniobras de retiro y organizar el arreo con cierto margen de maniobra, la principal complicación radica en la capacidad de recepción en tierra firme.

Según explicaron desde la entidad ruralista:

Capacidad colmada: si bien una parte de los ganaderos cuenta con campos propios o alquilados en la zona alta para albergar el ganado, no existen hectáreas suficientes para contener la totalidad de las 15 mil cabezas evacuadas.

Tramos de arreo: la falta de potreros elevados obligará a mantener temporalmente lotes de animales en callejones de arreo y márgenes de caminos rurales.

Alerta de tránsito en las rutas del corredor costero

La presencia de hacienda en las zonas de servidumbre representa un riesgo directo para la seguridad vial en las rutas provinciales del departamento San Javier (como la Ruta Provincial N.º 1 y caminos secundarios conexos).

Fernández enfatizó la necesidad de que los automovilistas y choferes de transporte de carga reduzcan la velocidad y circulen con máxima precaución: "Pedimos extremar los cuidados porque la hacienda estará apostada a los costados de los caminos y el riesgo de que algún animal irrumpa en la calzada es muy alto durante las próximas semanas".