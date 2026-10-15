B° Villa Hipódromo: motociclistas escaparon de un control, hirieron a policías tras una persecución y secuestraron estupefacientes

Sucedió esta tarde de jueves en avenida Peñaloza y Gorostiaga. Dos delincuentes en motocicleta eludieron un control policial. Fueron perseguidos y los vecinos arrojaron piedrazos y ladrillazos contra los policías. Los oficiales del Comando Radioeléctrico resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital Iturraspe. Secuestraron estupefacientes en el lugar. Buscan a los prófugos en las populosas calles del barrio.

Esta tarde de jueves, en las populosas calles del barrio Villa Hipódromo de la ciudad de Santa Fe, dos desconocidos que viajaban en una moto eludieron un control policial. La fuga tuvo como consecuencia inmediata una persecución de los prófugos, que desde avenida Peñaloza giraron hacia calle Gorostiaga. Algunos jóvenes del vecindario lanzaron una lluvia de piedras y ladrillazos contra los oficiales y los patrulleros.

La situación derivó en enfrentamientos entre oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC), del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), de la Brigada de Orden Urbano (BOU) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), y los vecinos de la zona que participaron activamente contra la Policía. Los perseguidos, ahora prófugos, habrían arrojado los estupefacientes que llevaban encima. Habrían quedado filmados por las cámaras de videovigilancia públicas y privadas del sector.

Lesionados

Dos oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) resultaron heridos al ser atacados por un grupo de personas que lanzó fuertes pedradas y ladrillazos. Ambos fueron trasladados al hospital Iturraspe. Fueron recibidos por los médicos de Emergentología en el shockroom, quienes constataron que presentaban traumatismos por el impacto de objetos contundentes contra sus cuerpos.

Testigos e imágenes

Los otros policías que continuaron actuando en el lugar buscaron testigos entre los vecinos de la zona y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en todo el sector. Sus imágenes podrían revelar quiénes participaron activamente en los ataques contra la Policía y serían cruciales para identificar a los agresores con miras a su aprehensión.

Atribución delictiva

Informaron sobre el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), que hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó, en primer lugar, que se recabara el estado de salud de los policías heridos trasladados al hospital Iturraspe; que se identificara a todas las personas que pudieran brindar información como testigos entre los vecinos del sector; y que se constatara la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran contener imágenes de los incidentes, para proceder a su secuestro.

La atribución delictiva provisoria es por atentado y resistencia a la autoridad y por infracción a la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.