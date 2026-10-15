Uno Santa Fe | Santa Fe | Villa Hipódromo

B° Villa Hipódromo: motociclistas escaparon de un control, hirieron a policías tras una persecución y secuestraron estupefacientes

Sucedió esta tarde de jueves en avenida Peñaloza y Gorostiaga. Dos delincuentes en motocicleta eludieron un control policial. Fueron perseguidos y los vecinos arrojaron piedrazos y ladrillazos contra los policías. Los oficiales del Comando Radioeléctrico resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital Iturraspe. Secuestraron estupefacientes en el lugar. Buscan a los prófugos en las populosas calles del barrio.

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de octubre 2026 · 18:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
B° Villa Hipódromo: motociclistas escaparon de un control

B° Villa Hipódromo: motociclistas escaparon de un control, hirieron a policías tras una persecución y secuestraron estupefacientes

Esta tarde de jueves, en las populosas calles del barrio Villa Hipódromo de la ciudad de Santa Fe, dos desconocidos que viajaban en una moto eludieron un control policial. La fuga tuvo como consecuencia inmediata una persecución de los prófugos, que desde avenida Peñaloza giraron hacia calle Gorostiaga. Algunos jóvenes del vecindario lanzaron una lluvia de piedras y ladrillazos contra los oficiales y los patrulleros.

La situación derivó en enfrentamientos entre oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC), del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), de la Brigada de Orden Urbano (BOU) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), y los vecinos de la zona que participaron activamente contra la Policía. Los perseguidos, ahora prófugos, habrían arrojado los estupefacientes que llevaban encima. Habrían quedado filmados por las cámaras de videovigilancia públicas y privadas del sector.

Lesionados

Dos oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) resultaron heridos al ser atacados por un grupo de personas que lanzó fuertes pedradas y ladrillazos. Ambos fueron trasladados al hospital Iturraspe. Fueron recibidos por los médicos de Emergentología en el shockroom, quienes constataron que presentaban traumatismos por el impacto de objetos contundentes contra sus cuerpos.

Testigos e imágenes

Los otros policías que continuaron actuando en el lugar buscaron testigos entre los vecinos de la zona y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en todo el sector. Sus imágenes podrían revelar quiénes participaron activamente en los ataques contra la Policía y serían cruciales para identificar a los agresores con miras a su aprehensión.

Atribución delictiva

Informaron sobre el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), que hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó, en primer lugar, que se recabara el estado de salud de los policías heridos trasladados al hospital Iturraspe; que se identificara a todas las personas que pudieran brindar información como testigos entre los vecinos del sector; y que se constatara la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran contener imágenes de los incidentes, para proceder a su secuestro.

La atribución delictiva provisoria es por atentado y resistencia a la autoridad y por infracción a la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

Villa Hipódromo Santa Fe policías
Noticias relacionadas
quinta marcha federal universitaria: la comunidad educativa vuelve a concentrarse en las calles de santa fe

Quinta Marcha Federal Universitaria: la comunidad educativa vuelve a concentrarse en las calles de Santa Fe

La madre de Mónica Aquino, junto a familiares, durante la lectura del veredicto del juicio a su pareja, su hermano y su madre por la explotación sexual a la mujer

La mamá de Mónica Aquino no llega a fin de mes y pide ayuda urgente para alimentar a sus nietos: "No quiero plata, necesito mercadería"

Juegos Suramericanos: QLokura convocó a 90.000 personas y los Fan Fest fueron una fiesta multitudinaria

Tras el éxito de los Fan Fest Suramericanos, proponen convertir al Parque del Sur en un anfiteatro natural

allanamientos sin orden judicial: las objeciones de la corte al paquete de reformas en seguridad en santa fe

Allanamientos sin orden judicial: las objeciones de la Corte al paquete de reformas en seguridad en Santa Fe

Lo último

Con un gol de Germán Conti, Gimnasia de La Plata venció a Huracán

Con un gol de Germán Conti, Gimnasia de La Plata venció a Huracán

Fuerte sanción de la AFA para el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón

Fuerte sanción de la AFA para el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón

Puede la inteligencia artificial modificar la memoria humana: ¿ciencia ficción u horizonte científico?

Puede la inteligencia artificial modificar la memoria humana: ¿ciencia ficción u horizonte científico?

Último Momento
Con un gol de Germán Conti, Gimnasia de La Plata venció a Huracán

Con un gol de Germán Conti, Gimnasia de La Plata venció a Huracán

Fuerte sanción de la AFA para el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón

Fuerte sanción de la AFA para el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón

Puede la inteligencia artificial modificar la memoria humana: ¿ciencia ficción u horizonte científico?

Puede la inteligencia artificial modificar la memoria humana: ¿ciencia ficción u horizonte científico?

Contar pingüinos en la Antártida: ofrecen hasta 2.500 euros, contrato por 6 meses y jornadas de 9 horas

Contar pingüinos en la Antártida: ofrecen hasta 2.500 euros, contrato por 6 meses y jornadas de 9 horas

El diputado Joaquín Blanco presentó un proyecto para declarar la emergencia del sector editorial y librero en Santa Fe

El diputado Joaquín Blanco presentó un proyecto para declarar la emergencia del sector editorial y librero en Santa Fe

Ovación
La reserva de Unión perdió ante Talleres y los playoffs empiezan a quedar lejos

La reserva de Unión perdió ante Talleres y los playoffs empiezan a quedar lejos

Colón le pone color a la ilusión y prepara el Brigadier para una cita decisiva ante Almirante

Colón le pone color a la ilusión y prepara el Brigadier para una cita decisiva ante Almirante

Belgrano primero acordó con Unión y ahora lo hizo con Cardozo

Belgrano primero acordó con Unión y ahora lo hizo con Cardozo

Colón y la obligación inmediata por recuperar la contundencia

Colón y la obligación inmediata por recuperar la contundencia

Colón cuenta con uno de los jugadores más determinantes de la Primera Nacional

Colón cuenta con uno de los jugadores más determinantes de la Primera Nacional

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia