Producto del corte por tiempo indefinido del Puente Carretero, la empresa Continental confirmó los nuevos recorridos que aplicará este viernes entre Sauce Viejo, Santo Tomé y Santa Fe con la líneas C, tanto la Negra, como la Verde y la Azul. La medida se aplica a partir de este viernes 29 de marzo hasta que se definan los recorridos definitivos.
Corte del Puente Carretero: la Empresa Continental informó los nuevos recorridos de la Línea C
En un comunicado de contingencia, la empresa de colectivos que comunica Santa Fe con Santo Tomé y Sauce Viejo, informó los nuevos recorridos de la Línea C Negra, Verde y Azul que se aplicarán este viernes a raíz del corte del Puente Carretero.
Los nuevos recorridos a partir de este viernes son los siguientes
Línea C Negra
BANDERA 4 BOCA A SANTA FE:
PUNTA DE LINEA – RECORRIDO NORMAL HASTA 7 DE MARZO –AV LUJAN-RUTA 19 –AUTOPISTA –CIRCUNVALACION –RULO CILSA –A RECORRIDO NORMAL.
BANDERA FONAVI A SANTA FE:
PUNTA DE LINEA – RECORRIDO NORMAL HASTA IRIONDO Y 7 DE MARZO –AV LUJAN –RUTA 19- AUTOPISTA –CIRCUNVALACION- RULO CILSA –A RECORRIDO NORMAL.
BANDERA 4 BOCA Y FONAVI A SANTO TOME:
RECORRIDO NORMAL EN SANTA FE HASTA RULO CILSACIRCUNVALACION –AUTOPISTA –RUTA 19- AV LUJAN – AV 7 DE MARZO- MACIA- A RECORRIDO NORMAL.
Línea C Azul
BANDERA CEMENTERIO A SANTA FE:
PUNTA DE LINEA – RECORRIDO NORMAL HASTA AV 7 DE MARZO – AV LUJAN – RUTA 19 –AUTOPISTA –CIRCUNVALACION-RULO DE CILSA –A RECORRIDO NORMAL.
BANDERA TANQUE A SANTA FE:
PUNTA DE LINEA –RECORRIDO NORMAL A AV 7 DE MARZO –AV LUJAN –RUTA 19- AUTOPISTA –CIRCUNVALACION – RULO CILSA –A RECORRIDO NORMAL.
BANDERA TANQUE Y CEMENTERIO A SANTO TOME:
RECORRIDO NORMAL EN SANTA FE –RULO CILSA – CIRCUNVALACION –AUTOPISTA –RUTA 19 –AV LUJAN – A RECORRIDO NORMAL.
Línea C Verde
BANDERA SAUCE VIEJO A SANTA FE:
PL SAUCE –RUTA 11- AV LUJAN-RUTA 19- AUTOPISTA – CIRCUNVALACION-RULO CILSA A RECORRIDO NORMAL.
BANDERA POR SAMCO DE SUR A NORTE:
PL RICHERI –RECORRIDO NORMAL POR SAMCO –AV LUJAN –RUTA 19 – AUTOPISTA –CIRCUNVALACION –RULO CILSA – A RECORRIDO NORMAL.
BANDERA RICHERI:
PL RICHERI – AV LUJAN –AV 7 DE MARZO –LIBERTAD (banco nación)-9 DE JULIO –AV LUJAN – RUTA 19-AUTOPISTA – CIRCUNVALACION-RULO CILASA –RECORRIDO NORMAL.
BANDERA SAUCE VIEJO:
RECORRIDO NORMAL HASTA RULO CILSA – CIRCUNVALACION – AUTOPISTA –RUTA 19 – AV LUJAN – A SAUCE RECORRIDO NORMAL.
BANDERA POR SAMCO Y RICHERI:
RECORRIDO NORMAL HASTA RULO CILSA-CIRCUNVALACION –AUTOPISTA –RUTA 19 –AV LUJAN – AV 7 DE MARZO – CENTENARIO-9 DE JULIO –AV LUJAN – A RECORRIDO NORMAL.