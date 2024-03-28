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Corte del Puente Carretero: la Empresa Continental informó los nuevos recorridos de la Línea C

En un comunicado de contingencia, la empresa de colectivos que comunica Santa Fe con Santo Tomé y Sauce Viejo, informó los nuevos recorridos de la Línea C Negra, Verde y Azul que se aplicarán este viernes a raíz del corte del Puente Carretero.

28 de marzo 2024 · 23:55hs
Nuevos recorridos de la Línea C por el corte del Puente Carretero.

Nuevos recorridos de la Línea C por el corte del Puente Carretero.

Producto del corte por tiempo indefinido del Puente Carretero, la empresa Continental confirmó los nuevos recorridos que aplicará este viernes entre Sauce Viejo, Santo Tomé y Santa Fe con la líneas C, tanto la Negra, como la Verde y la Azul. La medida se aplica a partir de este viernes 29 de marzo hasta que se definan los recorridos definitivos.

Los nuevos recorridos a partir de este viernes son los siguientes

Línea C Negra

Puente Bailey similar al que se instalará sobre el puente Carretero. Foto ilustrativa.

El puente Bailey que instalarán en el Carretero tendrá 20 metros de largo y llegará desde Corrientes

Corte total preventivo en el Puente Carretero a partir de este viernes. 

Puente Carretero: anunciaron un corte total preventivo por tiempo indeterminado 

BANDERA 4 BOCA A SANTA FE:

PUNTA DE LINEA – RECORRIDO NORMAL HASTA 7 DE MARZO –AV LUJAN-RUTA 19 –AUTOPISTA –CIRCUNVALACION –RULO CILSA –A RECORRIDO NORMAL.

BANDERA FONAVI A SANTA FE:

PUNTA DE LINEA – RECORRIDO NORMAL HASTA IRIONDO Y 7 DE MARZO –AV LUJAN –RUTA 19- AUTOPISTA –CIRCUNVALACION- RULO CILSA –A RECORRIDO NORMAL.

BANDERA 4 BOCA Y FONAVI A SANTO TOME:

RECORRIDO NORMAL EN SANTA FE HASTA RULO CILSACIRCUNVALACION –AUTOPISTA –RUTA 19- AV LUJAN – AV 7 DE MARZO- MACIA- A RECORRIDO NORMAL.

Línea C Azul

BANDERA CEMENTERIO A SANTA FE:

PUNTA DE LINEA – RECORRIDO NORMAL HASTA AV 7 DE MARZO – AV LUJAN – RUTA 19 –AUTOPISTA –CIRCUNVALACION-RULO DE CILSA –A RECORRIDO NORMAL.

BANDERA TANQUE A SANTA FE:

PUNTA DE LINEA –RECORRIDO NORMAL A AV 7 DE MARZO –AV LUJAN –RUTA 19- AUTOPISTA –CIRCUNVALACION – RULO CILSA –A RECORRIDO NORMAL.

BANDERA TANQUE Y CEMENTERIO A SANTO TOME:

RECORRIDO NORMAL EN SANTA FE –RULO CILSA – CIRCUNVALACION –AUTOPISTA –RUTA 19 –AV LUJAN – A RECORRIDO NORMAL.

Línea C Verde

BANDERA SAUCE VIEJO A SANTA FE:

PL SAUCE –RUTA 11- AV LUJAN-RUTA 19- AUTOPISTA – CIRCUNVALACION-RULO CILSA A RECORRIDO NORMAL.

BANDERA POR SAMCO DE SUR A NORTE:

PL RICHERI –RECORRIDO NORMAL POR SAMCO –AV LUJAN –RUTA 19 – AUTOPISTA –CIRCUNVALACION –RULO CILSA – A RECORRIDO NORMAL.

BANDERA RICHERI:

PL RICHERI – AV LUJAN –AV 7 DE MARZO –LIBERTAD (banco nación)-9 DE JULIO –AV LUJAN – RUTA 19-AUTOPISTA – CIRCUNVALACION-RULO CILASA –RECORRIDO NORMAL.

BANDERA SAUCE VIEJO:

RECORRIDO NORMAL HASTA RULO CILSA – CIRCUNVALACION – AUTOPISTA –RUTA 19 – AV LUJAN – A SAUCE RECORRIDO NORMAL.

BANDERA POR SAMCO Y RICHERI:

RECORRIDO NORMAL HASTA RULO CILSA-CIRCUNVALACION –AUTOPISTA –RUTA 19 –AV LUJAN – AV 7 DE MARZO – CENTENARIO-9 DE JULIO –AV LUJAN – A RECORRIDO NORMAL.

puente Carretero Línea C recorridos
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