Día de la Madre: informaron que el impacto de ventas fue "nulo" para casi el 70% de los comercios santafesinos

El Centro Comercial de Santa Fe reveló que casi el 70% de los comerciantes consideró "nulo" el impacto del festejo en la facturación del mes. Pese a las promociones en efectivo y cuotas con tarjetas, el ticket promedio local fue de $59.000, ubicándose por debajo de la media nacional reportada por CAME.

Para más del 54% de los comercios de Santa Fe las ventas por el Día de la Madre cayeron respecto al año pasado

El Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales (DIES) del Centro Comercial de Santa Fe dio a conocer los resultados de su relevamiento de actividad con motivo del Día de la Madre . El informe confirmó la persistencia del enfriamiento del consumo en el comercio minorista local , donde más de la mitad de los locales relevados registró una retracción en el nivel de ventas físicas en comparación con la misma fecha festiva del año anterior.

De acuerdo con la medición oficial, el 54,5% de los comerciantes locales afirmó que sus ventas disminuyeron con respecto al Día de la Madre de 2025. En tanto, un 36,4% sostuvo que se mantuvieron iguales y apenas un 9,1% reportó un incremento en el volumen de operaciones.

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"El 69,2% de los comerciantes santafesinos evaluó que el impacto del movimiento por el Día de la Madre fue 'nulo' para el balance del mes. Las promociones bancarias y los descuentos no alcanzaron para dinamizar el sector", indicaron desde el Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales (DIES) - Centro Comercial de Santa Fe.

Expectativas incumplidas e impacto nulo en el mes

Al consultar a los titulares de los comercios sobre sus expectativas previas respecto al desempeño real de la fecha, los resultados reflejaron un escenario de cautela y desazón:

Mismas expectativas: el 57,6% respondió que vendió lo que esperaba.

Resultado peor al previsto: el 34,6% señaló que el comportamiento de la demanda fue peor de lo proyectado.

Resultado superior: solamente el 7,8% consideró que las ventas superaron sus previsiones.

En cuanto a la incidencia que tuvo la efeméride comercial dentro del balance general de octubre, un contundente 69,2% definió el impacto como "nulo", mientras que el 23,1% lo calificó como "moderado" y el 7,7% restante expresó que "sumó, pero no cambió el panorama de fondo".

Financiación y ticket promedio por debajo del nivel nacional

La falta de tracción en las ventas se verificó a pesar del fuerte esfuerzo en promociones desplegado por el sector minorista de la capital provincial:

El 61,1% de los locales apeló a facilidades de financiación y cuotas con tarjetas de crédito.

El 33,3% implementó descuentos por pago de contado/efectivo.

Por su parte, el ticket promedio en la ciudad de Santa Fe se ubicó este año en los $59.000, lo que representa un incremento nominal del 49,4% en comparación con los $39.500 registrados durante la celebración del año 2025.

Sin embargo, al contrastar el gasto promedio de los consumidores santafesinos con el relevamiento publicado a nivel federal por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) —que fijó el ticket nacional en $63.197—, la ciudad capital quedó casi $4.200 por debajo de la media del país.

El informe completo del Centro Comercial de Santa Fe