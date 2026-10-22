Dos robos en seis días en barrio Guadalupe: dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso

El acusado tiene 36 años y fue detenido tras un segundo hecho en el que sustrajo una bicicleta. La investigación incluye un robo en una casa de calle Canónigo Echagüe al 8100.

Dos robos en barrio Guadalupe. Un hombre de 36 años fue enviado a prisión preventiva por dos hechos.

Un hombre de 36 años, identificado por sus iniciales como LDM, quedó en prisión preventiva mientras avanza una investigación por dos hechos contra la propiedad cometidos en viviendas del barrio Guadalupe , en la ciudad de Santa Fe. Los episodios ocurrieron entre el viernes 9 y el jueves 15 de octubre.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Ignacio Lascurain y dispuesta por el juez Octavio Silva durante una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.

Dos robos en viviendas de Guadalupe

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el primer hecho ocurrió el viernes 9 de octubre, alrededor de las 13.10, en una vivienda ubicada en Canónigo Echagüe al 8100.

Según detalló el fiscal Lascurain, el hombre habría forzado las rejas del portón de una cochera para ingresar al inmueble. Una vez dentro, sustrajo una computadora portátil, un secador y una planchita de pelo, un tensiómetro y un par de zapatillas, entre otros elementos, antes de escapar.

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El segundo episodio se registró el jueves 15 de octubre, minutos antes de las 10, en una casa ubicada en calle Avellaneda al 7300.

En esa oportunidad, el investigado habría trepado un tapial de más de dos metros de altura para entrar a la propiedad. Luego sustrajo una bicicleta y escapó por el mismo lugar.

Lo detuvieron y recuperaron la bicicleta

El fiscal destacó que personal policial de la Agrupación Cuerpos Guardia de Infantería que patrullaba la zona logró aprehender al sospechoso y recuperar la bicicleta sustraída.

Lascurain señaló que los hechos habían generado preocupación entre los vecinos del barrio Guadalupe, quienes valoraron la detención del hombre investigado.

La calificación penal

En el marco de la causa, el fiscal le atribuyó a LDM la autoría de los delitos de robo y tentativa de hurto calificado por escalamiento.

Con la prisión preventiva dispuesta por la Justicia, el hombre continuará detenido mientras avanza el proceso judicial.