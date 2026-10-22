Uno Santa Fe | Santa Fe | barrio Guadalupe

Dos robos en seis días en barrio Guadalupe: dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso

El acusado tiene 36 años y fue detenido tras un segundo hecho en el que sustrajo una bicicleta. La investigación incluye un robo en una casa de calle Canónigo Echagüe al 8100.

22 de octubre 2026 · 19:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Dos robos en barrio Guadalupe. Un hombre de 36 años fue enviado a prisión preventiva por dos hechos.

UNO Santa Fe

Dos robos en barrio Guadalupe. Un hombre de 36 años fue enviado a prisión preventiva por dos hechos.

Un hombre de 36 años, identificado por sus iniciales como LDM, quedó en prisión preventiva mientras avanza una investigación por dos hechos contra la propiedad cometidos en viviendas del barrio Guadalupe, en la ciudad de Santa Fe. Los episodios ocurrieron entre el viernes 9 y el jueves 15 de octubre.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Ignacio Lascurain y dispuesta por el juez Octavio Silva durante una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.

Dos robos en viviendas de Guadalupe

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el primer hecho ocurrió el viernes 9 de octubre, alrededor de las 13.10, en una vivienda ubicada en Canónigo Echagüe al 8100.

Según detalló el fiscal Lascurain, el hombre habría forzado las rejas del portón de una cochera para ingresar al inmueble. Una vez dentro, sustrajo una computadora portátil, un secador y una planchita de pelo, un tensiómetro y un par de zapatillas, entre otros elementos, antes de escapar.

LEER MÁS: Recuperaron la moto robada a un fiscal del MPA cerca de la basílica de Guadalupe: apresaron a un joven de 19 años

El segundo episodio se registró el jueves 15 de octubre, minutos antes de las 10, en una casa ubicada en calle Avellaneda al 7300.

En esa oportunidad, el investigado habría trepado un tapial de más de dos metros de altura para entrar a la propiedad. Luego sustrajo una bicicleta y escapó por el mismo lugar.

Lo detuvieron y recuperaron la bicicleta

El fiscal destacó que personal policial de la Agrupación Cuerpos Guardia de Infantería que patrullaba la zona logró aprehender al sospechoso y recuperar la bicicleta sustraída.

Lascurain señaló que los hechos habían generado preocupación entre los vecinos del barrio Guadalupe, quienes valoraron la detención del hombre investigado.

La calificación penal

En el marco de la causa, el fiscal le atribuyó a LDM la autoría de los delitos de robo y tentativa de hurto calificado por escalamiento.

Con la prisión preventiva dispuesta por la Justicia, el hombre continuará detenido mientras avanza el proceso judicial.

barrio Guadalupe sospechoso robos prisión preventiva
Noticias relacionadas
Lácteos Verónica. Negocia un acuerdo con una firma cordobesa para reactivar su planta en Lehmann.

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe 

Plaza Italia. Presentaron una nueva versión del proyecto ganador Sombra y Agua.

Plaza Italia: presentaron una nueva versión del proyecto ganador y el viernes la analizarán con las entidades que plantearon objeciones

mas de 470.000 chicos de santa fe seran alcanzados por politicas de infancia impulsadas por la provincia y unicef

Más de 470.000 chicos de Santa Fe serán alcanzados por políticas de infancia impulsadas por la Provincia y Unicef

Asistencia Perfecta: más de 63.000 docentes y asistentes escolares cobrarán el incentivo este miércoles en Santa Fe  

Más de 65.000 docentes de Santa Fe cobrarán el premio de Asistencia Perfecta

Lo último

Otra fuerte caída de los bonos en dólares: el riesgo país se dispara y vuelve a superar los 700 puntos

Otra fuerte caída de los bonos en dólares: el riesgo país se dispara y vuelve a superar los 700 puntos

Inseguridad en Punta Norte: vecinos advierten que caminar hasta las paradas de colectivos los expone a robos y reclaman más policías

Inseguridad en Punta Norte: vecinos advierten que caminar hasta las paradas de colectivos los expone a robos y reclaman más policías

Dos robos en seis días en barrio Guadalupe: dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso

Dos robos en seis días en barrio Guadalupe: dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso

Último Momento
Otra fuerte caída de los bonos en dólares: el riesgo país se dispara y vuelve a superar los 700 puntos

Otra fuerte caída de los bonos en dólares: el riesgo país se dispara y vuelve a superar los 700 puntos

Inseguridad en Punta Norte: vecinos advierten que caminar hasta las paradas de colectivos los expone a robos y reclaman más policías

Inseguridad en Punta Norte: vecinos advierten que caminar hasta las paradas de colectivos los expone a robos y reclaman más policías

Dos robos en seis días en barrio Guadalupe: dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso

Dos robos en seis días en barrio Guadalupe: dictaron prisión preventiva para el principal sospechoso

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe 

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe 

Jetour G700, el Tanque híbrido chino de 900 caballos

Jetour G700, el "Tanque" híbrido chino de 900 caballos

Ovación
Barracas amargó a Unión sobre la hora y prácticamente lo dejó sin playoffs en reserva

Barracas amargó a Unión sobre la hora y prácticamente lo dejó sin playoffs en reserva

Los llamativos casos de los tres juveniles que quedaron relegados en Unión

Los llamativos casos de los tres juveniles que quedaron relegados en Unión

Guillermo Sánchez le metió presión a Colón: Vamos a hacerle sentir nuestro marco

Guillermo Sánchez le metió presión a Colón: "Vamos a hacerle sentir nuestro marco"

Mateo Peresutti, la nueva apuesta de Unión: Lo soñé mucho tiempo

Mateo Peresutti, la nueva apuesta de Unión: "Lo soñé mucho tiempo"

Qué les queda a Colón y a sus rivales en el Reducido de la Primera Nacional

Qué les queda a Colón y a sus rivales en el Reducido de la Primera Nacional

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula