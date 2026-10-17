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El Papa León XIV recibió el alta y vuelve al Vaticano tras la cirugía por cáncer

Los últimos estudios médicos en Roma ratificaron que el sumo pontífice tuvo una buena evolución luego de la operación por un adenocarcinoma de pulmón.

17 de octubre 2026 · 13:14hs
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El Papa León XIV recibió el alta y vuelve al Vaticano tras la cirugía por cáncer

El Papa León XIV recibió el alta y vuelve al Vaticano tras la cirugía por cáncer

La Oficina de Prensa del Vaticano anunció que el Papa León XIV recibió este sábado el alta hospitalaria en Roma. Fuentes oficiales confirmaron que el proceso de recuperación continúa sin complicaciones con la mira puesta en su reaparición pública después de la cirugía por cáncer de pulmón.

El líder de la Iglesia católica fue intervenido quirúrgicamente el último martes y desde entonces tuvo una evolución favorable. Por segundo día consecutivo, celebró misa en una sala especialmente habilitada dentro del policlínico Agostino Gemelli. Antes del mediodía argentino se confirmó su retirada del centro de salud para volver a la Santa Sede.

Fuentes oficiales ratificaron que el sacerdote estadounidense de 71 años rezará el Ángelus este domingo en la ventana de su estudio del Palacio Apostólico. De esta manera, sus seguidores podrán verlo en vivo y en directo por primera vez desde que lo internaron.

¿Cómo está el Papa León XIV?

El director de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Luigi Carbone, dijo que el Papa "está en condiciones de recibir el alta" este sábado. La conclusión se desprende de los últimos análisis de sangre y radiografías de tórax realizadas a la mañana para controlar su estado clínico.

El anuncio contó con el aval del profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica del hospital romano. El diagnóstico se dio a conocer a cuatro días de la intervención quirúrgica por un adenocarcinoma de pulmón.

Según fuentes oficiales, el procedimiento del 13 de octubre se enfocó en extirpar el lóbulo inferior del órgano derecho en el pecho de León XIV. Hacia el final de la semana, voceros de la Santa Sede destacaron que el líder religioso estaba "de buen ánimo" y "recuperándose satisfactoriamente".

El sumo pontífice celebró este viernes su primera misa después de la cirugía. Durante el encuentro en el décimo piso del policlínico Gemelli, distribuyó la comunión. Además, le agradeció a todo el personal a cargo del cuidado diario de todos los enfermos. Si bien todavía no había recibido el alta hospitalaria, sus colaboradores remarcaron que ya puede "realizar sus actividades diarias con total independencia".

Papa León Vaticano
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