La nueva promoción está integrada por 221 hombres y 232 mujeres que completaron seis meses de formación. Los egresados serán distribuidos en distintas unidades penitenciarias de la provincia.

El Servicio Penitenciario de Santa Fe sumó 453 agentes que serán destinados a cárceles de alto perfil

Un total de 453 nuevos agentes se incorporó al Servicio Penitenciario de Santa Fe tras completar seis meses de formación en la Escuela Penitenciaria. Los integrantes de la Promoción Nº 64 de Subayudantes recibieron capacitación específica para desempeñarse en cárceles de alto perfil y serán destinados a distintos establecimientos de la provincia.

La promoción está integrada por 221 hombres y 232 mujeres. El acto de egreso se realizó en la Escuela Penitenciaria Nº 7, ubicada en avenida Blas Parera al 8800, y fue encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri.

El Servicio Penitenciario de Santa Fe sumó 453 agentes que serán destinados a cárceles de alto perfil

Durante la ceremonia, Cococcioni destacó el respaldo del Gobierno provincial a las fuerzas de seguridad y sostuvo que los nuevos agentes se incorporan a un proyecto que busca recuperar la tranquilidad en Santa Fe.

El ministro calificó la tarea penitenciaria como “dura y desafiante” y remarcó la importancia de la formación para afrontar las responsabilidades del servicio. También afirmó que la institución tiene un papel clave en la lucha contra el crimen organizado.

El rol del Servicio Penitenciario en la seguridad

Por su parte, Masneri vinculó el egreso con el Plan de Seguridad provincial y destacó que, durante los 33 meses y 26 días de ejecución del programa, se inauguraron más de 1.300 plazas penitenciarias.

“Sin ustedes, esas plazas no tendrían sentido”, afirmó la funcionaria, quien planteó que el Servicio Penitenciario constituye una parte esencial de la estrategia de seguridad ciudadana.

Masneri también cuestionó el funcionamiento del sistema durante años anteriores y sostuvo que las bandas narcocriminales llegaron a conducir sus operaciones desde el interior de las cárceles, en un contexto que describió como de retroceso del Estado.

Según la secretaria, el nuevo esquema busca recuperar el control de las unidades penitenciarias y fortalecer el papel de la institución en la seguridad de los santafesinos.