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Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Horas antes de que venciera la conciliación obligatoria, se acordó la desvinculación de casi dos centenares de trabajadores. Cobrarán una indemnización calculada según la legislación laboral anterior más el equivalente a cinco salarios

21 de octubre 2026 · 07:53hs
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Un día antes del fin de la conciliación obligatoria

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Un día antes del fin de la conciliación obligatoria, Electrolux confirmó el cierre de la planta de Rosario.

El cierre de la planta de Electrolux en Rosario quedó formalizado tras un acuerdo entre la multinacional y los trabajadores que continuaban en el establecimiento.

El lunes, un día antes del vencimiento de la conciliación obligatoria, se acordó que los 200 empleados que permanecían en la fábrica cobrarán las indemnizaciones calculadas según la legislación laboral anterior, más el equivalente a cinco salarios adicionales.

La medida pone fin a una etapa de sucesivos recortes en la actividad industrial. Los freezers eran el último producto que se fabricaba en el establecimiento. La multinacional continuará operando comercialmente en el país pero se abastecerá de importados.

LEER MÁS: Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en Argentina

“No nos resignamos y seguimos pidiendo la reapertura de la empresa”, dijo Antonio Donello, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario. En ese sentido, el dirigente gremial reiteró el rechazo a la postura empresarial y su exigencia de que “se termine”, con la política de importaciones y “se apueste a la producción local”.

El cierre es otro golpe para la rama de línea blanca, que tiene en Rosario su principal polo productivo. a industria metalúrgica argentina. Según el último informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), el sector trabaja apenas al 40,2%.

Bancarios

Por otra parte, la Asociación Bancaria junto a Trabajadores movilizó el lunes hasta las puertas del Nación Servicios ante 21 recientes despidos en en la entidad bancaria. Tras la protesta, y luego de la audiencia en el Ministerio de Trabajo del mediodía, se dictó la conciliación obligatoria.

La Bancaria instó a a la empresa a utilizar el plazo de la conciliación obligatoria para “asumir su responsabilidad y buscar una solución favorable para los trabajadores que permita revertir los despidos y preservar cada puesto de trabajo”.

Obra social

En tanto, lejos de la resolución en la obra social de las Fuerzas Armadas se profundiza el conflicto. El gobierno amenaza con cerrar farmacias y delegaciones. Además continúa el corte en las prestaciones con descuento de la cuota de obra social. Un caso testigo del sufrimiento es el de Carlos Hugo Martínez, cuya esposa con cáncer permanece sin tratamiento desde abril. Definió encadenarse nuevamente a la obra social. Martínez es Suboficial Retirado, afiliado a Iose/Iosfa/Osfa desde el año 1971. “Se me descuenta la cuota, como corresponde, rigurosamente todos los meses, o sea no le debo nada a la obra social”, aclaró.

ATE Rosario, que acompaña el reclamo, denunció que la institución fue vaciada por el gobierno de Javier Milei. “Cuando el entonces ministro Luis Petri asumió al principio de la gestión tenía en caja un superávit de $ 25.000 millones y ahora la deuda de la obra social se estima que supera los $500.000 millones?”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, durante las protestas realizadas en septiembre, que terminaron con la renuncia del responsable de la Osfa. En Rosario, la obra social no tiene efectores propios.

Electrolux despidos indemnización obra social
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