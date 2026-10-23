En el departamento La Capital, la policía detuvo a 257 personas por hechos relacionados a robos de cables y metales

Entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2026, la Unidad Regional I concretó un total de 190 procedimientos vinculados a la sustracción y comercialización ilegal de cables, medidores, picaportes y otros elementos de bronce y cobre.

En el departamento La Capital, la policía detuvo a 257 personas por hechos relacionados a robo de cable y metales

En el marco de los operativos preventivos y de patrullaje focalizado desplegados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe en la Unidad Regional I, Departamento La Capital, la policía detuvo a 257 personas (182 aprehendidos y 75 trasladados) por robo de cables, bronce y otros metales . Solo en los primeros 20 días del mes de octubre, las intervenciones registraron 34 personas aprehendidas y 16 traslados por Art. 10 bis.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia y Seguridad junto a la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y los municipios vienen realizando diversas inspecciones en chatarrerías con el fin de evitar y reducir la comercialización de estos elementos que provienen del delito.

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Elementos robados

Dentro de las categorías de elementos secuestrados o involucrados en los procedimientos policiales, el cableado público y domiciliario representa la mayoría de los hechos:

* Cables: representan 107 hechos de aprehensión (el 78,6% del total de aprehensiones) y 42 hechos por Artículo 10 bis. En lo que va de octubre, de las 34 aprehensiones, 17 correspondieron al robo o tentativa de robo de cables.

* Picaportes y otros objetos de bronce/cobre: suman 13 y 14 hechos de aprehensión respectivamente a lo largo del período.

* Medidores: se registraron 7 hechos de aprehensión y 3 procedimientos por Art. 10 bis.

Distribución territorial de los operativos

La concentración de las intervenciones policiales refleja la presencia territorial de los patrullajes en las principales urbes del departamento:

* Ciudad de Santa Fe: encabeza los registros con 133 personas aprehendidas y 51 personas trasladadas.

* Santo Tomé: registra 40 personas aprehendidas y 23 intervenciones por Artículo 10 bis.

* Otras localidades: se realizaron actuaciones en Laguna Paiva (3 hechos), Colastiné Norte (2 hechos), Arroyo Leyes (1 hecho) y Sauce Viejo (1 hecho).

Reiteración e identificación de involucrados

A partir de los entrecruzamientos de datos de la URI, la Policía detectó una marcada reincidencia en un grupo reducido de personas vinculadas al robo de metales en la vía pública. Varios masculinos registran entre 3 y 5 aprehensiones en lo que va del año, mientras que parte de los involucrados se encuentran formalmente identificados en situación de calle al momento de las intervenciones policiales.