La abogada Mariela Peña , referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad , repudió públicamente las declaraciones del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo , quien le dijo a una madre: “Si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema tuyo, no del Estado”.

“ La palabra es indignación . Que un funcionario público diga eso no solo es inaceptable, es una muestra clara del abandono del Estado hacia este colectivo. Y lo más grave es que lo cree”, sostuvo Peña en diálogo con UNO 106.3 FM.

La dirigente, que preside la Asociación Civil Incluime Santa Fe, explicó que la frase fue pronunciada en una reunión con madres, niños y organizaciones que reclamaban el cumplimiento de derechos básicos. “También les dijo: ‘¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?’”, relató.

Peña insistió en que no se trata de privilegios, sino de derechos adquiridos frente a un sistema que no garantiza la igualdad de oportunidades. “¿Cuántas veces tiene que ir una familia a una terapia, a una consulta, a un centro de rehabilitación? Eso el Estado tiene que garantizarlo”, aseguró.

Auditorías masivas

Además, denunció las consecuencias de las auditorías masivas que el gobierno nacional aplicó sobre beneficiarios con discapacidad. “Hay jubilados a quienes les pidieron que certifiquen que tienen una pierna amputada. También exigieron a chicos con síndrome de Down que presenten nuevamente los estudios genéticos, cuando eso ya fue certificado por juntas médicas interdisciplinarias. Es un destrato total”, señaló.

La abogada también recordó el caso de Oli, una niña con una enfermedad poco frecuente cuyo tratamiento cuesta 2 millones de dólares. “Aunque la Justicia ordenó reiteradamente al Estado nacional que lo cubra, aún no cumplen. En el medio está la salud de una nena que no tiene otra alternativa”, advirtió.

Finalmente, Peña hizo un llamado a la coherencia política: “Esto no se trata de ideología o partidos. Yo puedo militar donde quiera, pero si un funcionario dice semejante barbaridad, me va a encontrar enfrente. Esta lucha es por derechos humanos básicos. Lo diga quien lo diga, no se puede justificar”.

