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Hundimiento en 9 de Julio y Salta: comienzan los trabajos de reparación y habrá cortes de tránsito y desvíos de colectivos

La Municipalidad comenzará este martes 20 de octubre una reparación provisoria en la intersección para mejorar la circulación. Los trabajos tendrán cortes totales en distintos horarios y modificarán recorridos de colectivos. La reconstrucción integral del pavimento está prevista para enero de 2027.

19 de octubre 2026 · 17:44hs
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Hundimiento en 9 de Julio y Salta: comienzan los trabajos de reparación y habrá cortes de tránsito y desvíos de colectivos

Hundimiento en 9 de Julio y Salta: comienzan los trabajos de reparación y habrá cortes de tránsito y desvíos de colectivos

La Municipalidad de Santa Fe comenzará este martes 20 de octubre trabajos de reparación del pavimento en la intersección de 9 de Julio y Salta, donde se detectaron un bache de grandes dimensiones, hundimientos y desniveles en las losas de hormigón. La primera intervención será provisoria para mejorar la circulación y reducir riesgos en el tránsito, mientras que la reconstrucción definitiva quedó prevista para enero de 2027.

El relevamiento técnico identificó grietas y hundimientos asociados al movimiento de materiales finos por debajo del pavimento, un fenómeno conocido como bombeo de finos. En esta primera etapa, además, se evaluará el estado de los servicios subterráneos antes de avanzar con la obra integral.

La reparación provisoria abarcará una superficie aproximada de entre 18 y 25 metros cuadrados. Incluirá la rotura del pavimento deteriorado, la limpieza del sector, la ejecución de una base compactada de suelo, cal y cemento, la colocación de concreto asfáltico en caliente y el sellado de juntas.

Cuándo serán los cortes de tránsito

Los trabajos se desarrollarán durante dos jornadas consecutivas:

  • Martes 20 de octubre, de 14 a 20: se realizarán tareas de rotura, limpieza y ejecución de la base. Durante ese período habrá un corte sobre calle 9 de Julio y, desde las 20, se habilitará media calzada.

  • Miércoles 21 de octubre, de 9 a 18: se colocará y compactará el concreto asfáltico, se tomarán las juntas y se completará la intervención. Durante esa jornada habrá un corte total, que se levantará después de las 18.

Los desvíos de colectivos

Debido a las tareas, varias líneas de transporte público modificarán temporalmente sus recorridos. Los cambios regirán de 14 a 20 el martes y de 9 a 20 el miércoles.

  • Líneas 10, 11 y 14: circularán por 4 de Enero, Mendoza y Rivadavia, y luego retomarán sus recorridos habituales.

  • Línea 18: desviará por Mendoza y 9 de Julio.

  • Líneas 1, 2, 4 y 5: circularán por 4 de Enero, Mendoza y 9 de Julio.

Además, las paradas ubicadas sobre calle 9 de Julio, entre Salta y Moreno, se trasladarán temporalmente a 4 de Enero.

Quienes habitualmente toman el colectivo en 9 de Julio y Salta deberán dirigirse a 9 de Julio y Primera Junta, en el caso de las líneas 1, 2, 4 y 5, o a Mendoza y San Jerónimo, para las líneas 10, 11 y 14.

La reparación definitiva será en enero de 2027

La reconstrucción integral del pavimento de hormigón se realizará a partir de enero de 2027 y se dividirá en dos etapas. Primero se intervendrá la media calzada oeste, donde se encuentra el sector más comprometido, y luego se avanzará sobre la media calzada este.

Los trabajos incluirán la demolición de las losas deterioradas, el retiro de escombros, el saneamiento del terreno, la ejecución de nuevas bases y la construcción de losas de hormigón. Después será necesario esperar un período estimado de 28 días de fraguado antes de habilitar el sector reconstruido y comenzar la segunda etapa.

La media calzada este también presenta grietas y desniveles que favorecen la acumulación de agua, por lo que será necesario corregir los niveles para garantizar el escurrimiento y reconstruir las losas dañadas.

De esta manera, la Municipalidad realizará primero una reparación provisoria para atender el sector más afectado y dejará para enero la reconstrucción completa de una esquina del microcentro santafesino.

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