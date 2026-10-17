El remate se realizó este viernes en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe y recaudó más de $1.645 millones. Se subastaron 224 lotes y hubo casi 9.000 inscriptos. Un inmueble en Rosario alcanzó los $76 millones y una máquina de videojuegos retro se vendió por $130.000.

Inmuebles, lanchas, camionetas y un arcade: a cuánto se vendieron los lotes más llamativos de la subasta

La sexta subasta de bienes incautados al delito de la gestión provincial se realizó este viernes en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe y recaudó más de $1.645 millones . En total, se subastaron 224 lotes y hubo casi 9.000 inscriptos de distintos puntos del país.

Entre los bienes rematados hubo 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar, una de las novedades de esta edición.

El lote de mayor valor fue el inmueble ubicado en Rosario, que se vendió por $76 millones. En el otro extremo, una máquina arcade se adjudicó por $130.000, el precio más bajo entre los bienes destacados.

Las lanchas y los vehículos más caros

Las embarcaciones despertaron interés entre los participantes. La Bermuda Sport 200 se vendió por $20 millones, mientras que la Kaisser R 540 alcanzó los $18 millones.

Entre los vehículos, una camioneta Toyota Hilux, correspondiente al lote 2, llegó a los $45 millones. Una Ford Ranger, del lote 54, se vendió por $13 millones.

El automóvil de mayor valor fue un Audi A6, correspondiente al lote 8, por el que se ofertaron $29 millones. En tanto, el de menor precio fue un Citroën C4, del lote 110, que se vendió por $3,5 millones.

Motos, bicicletas y videojuegos retro

En el rubro de las motocicletas, la más cara fue una Honda Tornado, adjudicada por $6,1 millones. La más barata fue una Guerrero 110, que se vendió por $650.000.

Entre las bicicletas, una Vairo, correspondiente al lote 116, alcanzó los $610.000, mientras que una Move, del lote 121, se adjudicó por $240.000.

Las máquinas arcade retro para restaurar fueron una de las novedades de la subasta. Salieron a remate con una base de $20.000. La más cara se vendió por $300.000, mientras que la más barata alcanzó los $130.000.

Pullaro defendió la política de subastas

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la apertura de la actividad y destacó los resultados del remate. “En la invencible provincia de Santa Fe, la impunidad se acabó. Esta es una política pública ejemplo en el orden nacional de la lucha contra la impunidad”, afirmó.

El mandatario sostuvo que la subasta reafirma el Plan de Seguridad provincial y aseguró que el Gobierno seguirá avanzando contra quienes cometen delitos.

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, señaló que los bienes provienen de causas vinculadas con delitos como corrupción, narcotráfico, robos cometidos por motochorros y juego clandestino.

En las cinco subastas anteriores se recaudaron más de $5.051 millones. Según la Provincia, esos recursos permitieron reparar a víctimas de delitos, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Qué es la Aprad

La Aprad es el organismo provincial encargado de administrar bienes y efectos secuestrados o alcanzados por medidas judiciales en causas por delitos o contravenciones. Su objetivo es darles una utilidad social.

Los vehículos pueden asignarse a la Policía, a institutos penitenciarios, educativos o asistenciales del Estado provincial; también pueden subastarse o compactarse. Otros bienes pueden entregarse a entidades de beneficencia.