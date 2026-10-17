La sexta edición se realizó en la Estación Belgrano, con 8.796 inscriptos de todo el país y 224 lotes. Con este remate, el acumulado durante la gestión de Maximiliano Pullaro supera los $6.600 millones.

La subasta de bienes incautados al delito más grande de Santa Fe tuvo una recaudación récord de $1.645 millones

La sexta subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe recaudó $1.645.810.000 y marcó un récord para este tipo de remates. La actividad se realizó este viernes en la Estación Belgrano de la ciudad capital, con 8.796 personas inscriptas de todas las provincias y 224 lotes disponibles.

Con el resultado de esta edición, las seis subastas organizadas durante la gestión de Maximiliano Pullaro acumulan más de $6.600 millones . Según informó el Gobierno provincial, los fondos se destinan a reparar a víctimas de delitos, financiar políticas sociales y sostener el funcionamiento de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

La subasta de bienes incautados al delito más grande de Santa Fe tuvo una recaudación récord de $1.645 millones

El remate fue encabezado por el gobernador, quien destacó la política de recuperar bienes vinculados a actividades delictivas. “Es un mensaje muy fuerte contra la criminalidad organizada y la impunidad”, afirmó Pullaro.

“En Santa Fe al delito se lo investiga y se lo persigue; y a los delincuentes se los encarcela, para que no sigan delinquiendo, pero además vamos por lo más preciado, su plata y sus bienes, y los ponemos a disposición en estas subastas”, sostuvo.

La subasta de bienes incautados al delito más grande de Santa Fe tuvo una recaudación récord de $1.645 millones

El mandatario también señaló que la convocatoria refleja expectativa y confianza en el Estado santafesino, y remarcó que lo recaudado se destina a reparar a víctimas y a organizaciones sociales.

Más de $6.600 millones en seis subastas

Las cinco subastas anteriores habían recaudado más de $5.051 millones. La primera alcanzó los $451 millones; la segunda, $700 millones; la tercera, $1.200 millones; la cuarta, $1.238 millones, y la quinta superó los $1.500 millones.

Con los $1.645 millones de esta sexta edición, el acumulado superó los $6.600 millones desde el inicio de la gestión de Pullaro.

Qué bienes se subastaron

La oferta incluyó 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar.

El lote que alcanzó el precio más alto fue el número 3, correspondiente a un inmueble que se vendió por $76 millones. En el otro extremo, el lote 24, una máquina arcade, se remató por $130.000.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó la participación de compradores y explicó que entre los bienes ofrecidos había vehículos y propiedades vinculados a causas de corrupción, narcotráfico, robos cometidos por motochorros y juego clandestino.

El funcionario también señaló que los fondos obtenidos en las cinco ediciones anteriores permitieron devolver recursos a la comunidad, reparar a víctimas, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Aprad.

Cómo se controla a los participantes

Para participar era obligatorio completar una inscripción en línea. Los datos de los inscriptos se cruzaron con información del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía de Investigaciones, con el objetivo de verificar que no tuvieran vínculos con organizaciones criminales.

Además, la Provincia informó que los vehículos subastados cuentan con un bloqueo de dominio y la asignación de una nueva patente. El procedimiento busca desvincularlos de sus titulares anteriores y brindar mayor seguridad a los compradores.