Las obras en las avenidas 7 Jefes y Peñaloza entran en la etapa final: una está casi lista y la otra tiene un 70% de avance

La renovación del cantero central de la Costanera santafesina está a punto de terminar, mientras que la pavimentación de avenida Peñaloza, entre Gorriti y Chaco, ya alcanzó el 70%. Las dos intervenciones forman parte del Acuerdo Capital entre la Provincia y la Municipalidad.

Las obras de 7 Jefes y Peñaloza entran en la etapa final: una está casi lista y la otra tiene un 70% de avance

Las obras de avenida 7 Jefes y avenida Peñaloza entran en su etapa final en la ciudad de Santa Fe. La renovación del cantero central de la Costanera está prácticamente terminada, mientras que la pavimentación de Peñaloza, en el norte de la capital provincial, registra un 70% de avance.

Ambos proyectos forman parte del Acuerdo Capital, firmado entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Santa Fe. De las cinco obras incluidas, tres ya fueron inauguradas: la pavimentación de calle Larrea, entre Blas Parera y Peñaloza, y las renovaciones de los canteros centrales de avenida J. J. Paso y de Aristóbulo del Valle, entre avenida Galicia y Gorriti.

7 Jefes: los detalles finales de la renovación de la Costanera

La intervención en avenida 7 Jefes contempló la incorporación de más de 5.500 metros cuadrados de nuevas losetas peatonales, sectores podotáctiles, áreas verdes, forestación y espacios de circulación y juegos. También se renovó la explanada donde se encuentra el monumento al Brigadier López.

Las obras de 7 Jefes y Peñaloza entran en la etapa final: una está casi lista y la otra tiene un 70% de avance

Los trabajos incluyeron, además, el cierre de las dos calles conectoras de avenida Almirante Brown con 7 Jefes y la apertura de nuevos accesos en correspondencia con los ejes de las calles Chacabuco, Juan del Campillo e Iturraspe.

La inversión provincial para la renovación de este espacio público superó los $3.200 millones.

Avenida Peñaloza: pavimentación y bicisendas en el norte

En avenida Peñaloza, los trabajos alcanzaron el 70% de ejecución. La obra abarca aproximadamente 1.300 metros desde Gorriti hacia el norte, en el tramo que llega hasta Chaco.

Las obras de 7 Jefes y Peñaloza entran en la etapa final: una está casi lista y la otra tiene un 70% de avance

El proyecto contempla la pavimentación integral de la avenida, nuevas bicisendas, iluminación LED, garitas para el transporte público, rampas, cruces peatonales, desagües pluviales y la plantación de más de 150 árboles.

La intervención apunta a mejorar la circulación de peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y automovilistas. También facilitará el acceso al nuevo edificio de la Escuela Esteban Echeverría.

Para estos trabajos, la Provincia destinó más de $3.675 millones. Con las obras de 7 Jefes y Peñaloza en la recta final, el Acuerdo Capital se acerca a completar las cinco intervenciones previstas entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Santa Fe.