Murió Ana Viglione, exjefa policial y funcionaria del Ministerio de Seguridad de Santa Fe

La comisaria general retirada desarrolló una extensa trayectoria en la fuerza santafesina, ocupó distintos cargos públicos y ejerció la docencia universitaria. La Provincia confirmó su fallecimiento este domingo y destacó su compromiso con la formación policial.

Falleció Ana Viglione , comisaria general retirada de la Policía de Santa Fe y actual funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial. La noticia fue confirmada por el gobierno santafesino, que difundió un mensaje de despedida en sus redes sociales. Viglione tenía una extensa trayectoria en la fuerza policial, la gestión pública y la docencia universitaria.

Al momento de su fallecimiento, se desempeñaba como subsecretaria de Articulación de Procesos de Reforma Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad. Anteriormente había ocupado otros cargos dentro de la cartera, entre ellos la Subsecretaría de Formación, vinculada a la capacitación y profesionalización de las fuerzas de seguridad.

Funcionaria y trayectoria

Abogada y comisaria general retirada, Viglione desarrolló buena parte de su carrera en la Policía de Santa Fe y posteriormente continuó vinculada a la administración provincial. También ejercía la docencia en la Universidad del Gran Rosario (UGR), donde participaba en la formación académica de profesionales.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el gobierno provincial expresó sus condolencias por el fallecimiento. "Con profundo dolor despedimos a Ana Viglione, subsecretaria de Articulación de Procesos en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Una gran compañera y mejor persona", señaló el comunicado.

Con profundo dolor despedimos a Ana Viglione, Subsecretaria de articulación de procesos en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Una gran compañera y mejor persona.A lo largo de su extensa trayectoria profesional, Ana entendió la función pública como un compromiso de servicio, guiado por los mismos valores que marcaron su vida. Una persona apasionada por su trabajo y por la profesionalización de la institución que la formó, la policia de Santa Fe. Desde allí sirvió con valor a la provincia, y en los gobiernos que participó como funcionaria se destacó por su valentía, integridad, generosidad y disposición al diálogo y a la escucha, cualidades que dejaron su huella en quienes tuvieron la oportunidad de compartir su camino profesional.Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento. — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) October 11, 2026

En el mismo mensaje, la administración santafesina destacó su trayectoria en la función pública y su compromiso con la institución policial. "Una persona apasionada por su trabajo y por la profesionalización de la institución que la formó, la Policía de Santa Fe", expresó. También resaltó su disposición al diálogo y al trabajo con otros integrantes de la administración pública.

Durante la gobernación de Antonio Bonfatti, Viglione estuvo al frente de la Secretaría de Delitos Complejos, creada en 2013 en un contexto de fuerte incremento de la violencia en Rosario. Desde esa área participó en la estructura de conducción del Ministerio de Seguridad provincial.

Años después, la exfuncionaria fue juzgada junto con Andrés Ferrato, quien había sido su segundo en aquella dependencia, por una acusación de falso testimonio vinculada a declaraciones realizadas en la investigación que derivó en el primer juicio contra la banda de Los Monos. Ambos fueron absueltos por la jueza Eleonora Verón, quien consideró que no se había acreditado el delito atribuido.