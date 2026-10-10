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Murió un motociclista de 56 años tras derrapar con su moto en B° Guadalupe Oeste de Santa Fe

El hombre sufrió una grave lesión en la cabeza en calle Güemes al 7900 durante la mañana de este viernes y falleció por la tarde en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Iturraspe. La víctima fue identificada como Ramón Alberto Traversi, de 56 años.

Juan Trento

Por Juan Trento

10 de octubre 2026 · 09:29hs
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Murió un motociclista de 56 años tras derrapar con su moto en B° Guadalupe Oeste de Santa Fe

Murió un motociclista de 56 años tras derrapar con su moto en B° Guadalupe Oeste de Santa Fe

Este viernes a las 11 de la mañana, en inmediaciones de la esquina que forman las calles Larrea y Güemes, en el barrio Guadalupe Oeste, en el noreste de la ciudad de Santa Fe, un hombre derrapó con su motocicleta y sufrió lesiones graves que, horas después, le causaron la muerte. La víctima fue identificada como Ramón Alberto Traversi, de 56 años. Trabajaron en el lugar oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina y peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Denuncia

Los vecinos fueron los que vieron al motociclista tirado en la calle y denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911. Luego llegaron oficiales de la Comisaría 8.ª y del Comando Radioeléctrico, que preservaron el lugar hasta la llegada de una médica del SIES 107, que asistió a la víctima. Luego la subieron a una camilla y la trasladaron de urgencia, con sirenas y balizas encendidas, hasta el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe.

Testigos e imágenes

Los oficiales de Orden Público y de Cuerpos que trabajaron en el lugar buscaron testigos que pudieran aportar información sobre el suceso, en el que aparentemente no hubo intervención de terceros y que fue un violento derrape cuando el motociclista perdió el control del vehículo. En el mismo sentido y orientados al esclarecimiento del suceso, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

Asistencia

Los oficiales de la Comisaría 8.ª, dependiente de la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), reunieron la información del caso. Según esa información, antes de las 11.30, los oficiales de Infantería del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), que custodian el hospital Iturraspe, informaron la llegada de una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107). La ambulancia trasladaba al motociclista herido y llegó escoltada por oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC).

Fallecido

En el hospital Iturraspe, Ramón Alberto Traversi, de 56 años, fue recibido por los médicos de Emergentología en el shockroom para pacientes en estado crítico, quienes constataron la gravedad de la lesión, que consistía en un traumatismo encéfalocraneal grave, con pronóstico reservado. Quedó internado en observación en la Unidad de Terapia Intensiva. Traversi falleció después de las 14.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre el hecho a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), que hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal ordenó que sean identificadas las personas que puedan aportar información como testigos, que se constate la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y se secuestren sus imágenes, que se realicen los peritajes criminalísticos en el lugar del derrape y que el cadáver sea trasladado a la morgue judicial para que los médicos forenses realicen la necropsia y establezcan científicamente la causa de muerte.

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