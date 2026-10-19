Octubre Rosa: el Mira y López ofrece controles gratuitos y 500 turnos para mamografías

En el marco de Octubre Rosa, la campaña se desarrolla en el Hospital Mira y López hasta el viernes 23. Está destinada a mujeres de 40 años o más que no se hayan realizado una mamografía en el último año y también incluye controles ginecológicos, vacunación y talleres de prevención.

En el marco de Octubre Rosa, la Provincia dispuso 500 turnos para mamografías durante esta semana en el norte de la ciudad de Santa Fe. La campaña se desarrolla en el Hospital Mira y López, con actividades hasta el viernes 23 y una propuesta que incluye controles ginecológicos, vacunación, talleres y espacios de consejería.

La iniciativa, denominada Expo Rosa, está destinada a mujeres de 40 años o más que no se hayan realizado una mamografía en el último año. Los estudios se coordinan con el Hospital G. Sayago, donde funciona el mamógrafo más cercano.

Este lunes, antes de las 7, ya se habían acercado unas 40 mujeres. Durante las primeras horas de la actividad, más de 60 personas pasaron por las postas de controles y turnos, y se otorgaron 42 turnos para mamografías.

La secretaria de Salud de la Provincia, Andrea Uboldi, destacó la importancia de acercar los controles a los barrios y facilitar el acceso a la consulta médica. Señaló que, habitualmente, muchas personas postergan los estudios preventivos y que estas iniciativas buscan reducir las barreras para llegar a tiempo al diagnóstico.

También remarcó la importancia de abordar la salud de las mujeres de manera integral y recordó la necesidad de realizarse mamografías según las indicaciones médicas, especialmente cuando hace tiempo que no se realizan controles.

Qué controles y actividades se ofrecen en el Mira y López

Hasta el viernes 23, de 7 a 12.30, se brindarán controles ginecológicos, test de VPH, vacunación y evaluaciones cardiovasculares. Además, habrá talleres de autoexamen mamario con simuladores, espacios de cosmetología oncológica para el cuidado de la piel durante los tratamientos y consejería en salud mental.

Silvina Correa, referente de la Agencia Provincial de Control del Cáncer, explicó que esta es la tercera edición de Expo Rosa y que la elección del norte de la ciudad apunta a acercar las prestaciones a la comunidad.

La propuesta cuenta con la participación de equipos del Hospital G. Sayago, estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral y de Enfermería de Jerárquicos Salud, además de organizaciones que colaboran con las actividades.

Por su parte, la directora del Mira y López, Mariela Aita, señaló que el hospital trabaja en red con centros de salud y otros efectores, entre ellos el Sayago y el Iturraspe.

Actividades por Octubre Rosa en el Cemafe

En paralelo, este lunes el Cemafe también realizó actividades abiertas a la comunidad, con charlas, clases de movimiento y espacios de intercambio y concientización sobre la salud de las mujeres.

La propuesta incluyó contenidos sobre hábitos saludables y factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos, como parte de las acciones provinciales por el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.