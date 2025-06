Provincia justificó la toma de deuda en dólares a largo plazo: "El impacto de una devaluación no sería significativo"

Tras la aprobación de la ley que autoriza a la provincia de Santa Fe a tomar deuda externa en dólares , el director de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo (Acefe), Gonzalo Saglione, explicó que se trata de una medida preventiva y no de una decisión de ejecución inmediata, a la vez que dio una fundamentación técnica.

“La aprobación de la ley permite estar en condiciones jurídicas de salir cuando sea el momento, no es que vamos a salir mañana a hacer una emisión”, aclaró el funcionario.

"Hoy no es el momento"

Saglione indicó que para acceder a financiamiento externo, cualquier provincia necesita completar ciertos pasos legales. “Para tomar deuda cualquier provincia necesita un conjunto de pasos realizados como la sanción de la ley y la autorización del Gobierno nacional al estar adherida la provincia a la Ley de Responsabilidad Fiscal”, precisó.

El funcionario remarcó que, si bien "hoy no es el momento", destacó que "hay que estar en condiciones jurídicas para cuando el mercado abra una ventana de oportunidad. No se va a salir al mercado en condiciones que no entendamos favorables para los intereses de la provincia”.

casa de gobierno.jpg La Casa Gris está autorizada a tomar financiamiento en dólares. gobierno provincia de Santa Fe

A qué se destinarían los fondos

En cuanto al destino de los fondos, Saglione aseguró que se encuentran bien delimitados por la ley y vinculados a inversiones productivas y sociales: “La ley establece parámetros de distribución vinculada al desarrollo de la actividad económica productiva como energía, caminos o rutas, mejoramiento de las condiciones de vida de la población como acueductos o desagües, y por último infraestructura y equipamiento para seguridad”.

Además, señaló que “los proyectos van a ser incorporados en cada uno de los presupuestos anuales y la Legislatura va a discutir eso sobre a qué proyectos se destinarán los fondos”.

Financiamiento externo en dólares

Uno de los ejes centrales del argumento es la necesidad de acceder a financiamiento de largo plazo para obras públicas de gran escala, algo que el mercado de capitales argentino no puede ofrecer en moneda nacional. “Lamentablemente el mercado de capitales de nuestro país tiene muy poca profundidad hace largo tiempo y los créditos que ofrece el mercado local son muy reducidos, a tres o cuatro años. No es razonable para financiar una obra pública semejante”, explicó.

En ese sentido, justificó la necesidad de acudir al financiamiento en moneda extranjera. “Por eso se tiene que buscar en el mercado internacional en dólares. Claramente cuando se toma deuda en moneda extranjera a corto plazo de tres o cuatro años, si hubiese una devaluación que aumente el tipo de cambio impactaría de lleno en el monto que se tiene que devolver y se pueden generar dificultades”, señaló.

Sin embargo, distinguió que esta situación cambia cuando se accede a deuda a más largo plazo: “Esto es distinto al tomar deuda a largo plazo porque está demostrado que a largo plazo converge en tipo de cambio nominales la cantidad de pesos o dólares con la evolución de los precios de la economía. En un préstamo a largo plazo el impacto de una eventual devaluación termina siendo corregido por la inflación que luego esa devaluación trae aparejada”.

Saglione concluyó que, si bien sería deseable acceder a financiamiento en moneda nacional, hoy no existe ese mercado. “Era deseable el financiamiento en moneda nacional pero no hay mercado que la ofrezca. En un financiamiento a largo plazo en dólares terminan aparejándose precios y tipo de cambio, lo que lleva a que el impacto que pueda tener sobre el presupuesto no sea significativo”, cerró.