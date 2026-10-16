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Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: "En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes"

Se inscribieron 8.796 personas de todo el país para participar de la sexta subasta de bienes incautados al delito, que se realizó este viernes en la Estación Belgrano de Santa Fe. Hubo 224 lotes, entre autos, motos, lanchas, un inmueble en Rosario y máquinas arcade.

16 de octubre 2026 · 19:00hs
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Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: En Santa Fe al delito se lo investiga y se lo persigue; vamos por su plata y sus bienes

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: "En Santa Fe al delito se lo investiga y se lo persigue; vamos por su plata y sus bienes"

La ciudad de Santa Fe fue sede este viernes de la sexta subasta de bienes incautados al delito organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Un total de 8.796 personas de todas las provincias se inscribieron para participar de la puja por 224 lotes, en una convocatoria que incluyó vehículos, embarcaciones, una propiedad en Rosario y distintos objetos.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la apertura en la Estación Belgrano y destacó la cantidad de inscriptos. Según sostuvo, la convocatoria demuestra la expectativa y la confianza de la gente en el Estado santafesino.

“En Santa Fe al delito se lo investiga y se lo persigue; y a los delincuentes se los encarcela, para que no sigan delinquiendo, pero además vamos por lo más preciado, su plata y sus bienes, y los ponemos a disposición en estas subastas”, afirmó.

El mandatario también señaló que los fondos recaudados se destinan a resarcir a víctimas de delitos y asistir a organizaciones sociales. Además, sostuvo que la provincia logró contener la violencia y reducir los índices delictivos, aunque remarcó que es necesario continuar con las políticas de seguridad.

Pullaro destacó que funcionarios de otras jurisdicciones se acercaron para conocer el mecanismo de las subastas y recordó que Santa Fe cuenta con una ley que permite que los bienes decomisados pasen a la órbita de la Aprad. Antes, explicó, muchos vehículos quedaban durante años en depósitos judiciales.

“Esta es la sexta subasta que yo hago como gobernador; no es común que esto se haga. Acá hay mucho trabajo y es un mensaje muy fuerte la lucha que lleva adelante el Estado santafesino contra el crimen organizado”, concluyó.

Qué bienes se rematan y cuánto recaudó la Aprad

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, sostuvo que la subasta representa la consolidación de un procedimiento que se perfecciona con cada edición. También afirmó que Santa Fe realiza la única subasta pública de estas características en el país.

Entre los lotes disponibles hay vehículos y propiedades vinculados a causas de corrupción, narcotráfico, robos cometidos por motochorros y juego clandestino, además de diez máquinas arcade retro para restaurar.

El funcionario agradeció también la participación de alumnos de escuelas técnicas en la exhibición y puesta en condiciones de los automóviles.

En las cinco subastas anteriores, la provincia recaudó más de $5.051 millones. De acuerdo con los datos oficiales, esos recursos permitieron reparar a víctimas de delitos, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Aprad.

Cómo se controla a los participantes

Para participar fue obligatorio completar una inscripción online. Los datos de los interesados se cruzaron con información del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía de Investigaciones, con el objetivo de verificar que no tuvieran vínculos con organizaciones criminales.

Además, la provincia garantiza el bloqueo de dominio de los vehículos subastados y la asignación de una nueva patente, una medida que busca eliminar su vinculación registral con los titulares anteriores y brindar mayor seguridad a los compradores.

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