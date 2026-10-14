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Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Se trata de B. M., de 21 años, quien fuera aprehendido el lunes por la noche cuando robaba elementos de la escuela Ceferino Namuncurá. Tras los peritajes bomberiles, este hombre, investigado por robo y tentativa de robo en la escuela y el jardín Ceferino Namuncurá, ahora es investigado como presunto autor del incendio.

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de octubre 2026 · 15:11hs
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Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

En la tarde de este martes, en el patio de la Comisaría 8° del barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe, se prendieron fuego súbitamente tres motos que permanecían allí secuestradas en distintos procedimientos policiales. Las llamas se iniciaron en una de ellas y se extendieron a las otras dos.

Tal como fue adelantado por UNO Santa Fe, los oficiales de Orden Público que estaban de guardia en la dependencia convocaron a los bomberos zapadores de la PSF y, mientras tanto, intentaron sofocar el fuego con baldes de agua. Con la llegada de los bomberos, el incendio quedó extinguido en pocos minutos.

Presunto autor

En un primer momento, se consideraron dos hipótesis sobre el origen del fuego. La primera apuntaba a un desperfecto eléctrico en la batería de una de las motos. La segunda tuvo en cuenta que los vehículos estaban muy cerca de los calabozos, donde se encontraba alojado un hombre aprehendido por un robo y una tentativa de robo cometidos entre el domingo y el lunes en la escuela y en el jardín Ceferino Namuncurá. La nota de la víspera consignó esta segunda posibilidad.

Constatación

Tras los peritajes bomberiles, esta última hipótesis cobró mayor sustento. El hombre aprehendido, identificado como B. M., de 21 años, habría arrojado fósforos encendidos sobre los vehículos y es investigado como presunto autor del incendio de las tres motos.

Daños

Informaron la novedad sobre el incendio de las motos, la intervención de los bomberos zapadores, la realización de los peritajes bomberiles y el resultado de la investigación interna a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF). Desde allí hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó formarle una nueva causa al hombre que sigue aprehendido como presunto autor del incendio. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de daños.

preso moto incendio Comisaría
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