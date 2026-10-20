Región Centro: Pullaro, Frigerio y Llaryora volvieron a reunirse y le marcaron la agenda a Milei por los dólares de la minería y la energía

Los mandatarios volvieron a reunirse en Paraná y reclamaron una estrategia nacional que contemple la producción, la industria y el empleo. Pullaro planteó que la región debe participar del debate sobre el destino de las divisas que generarán la energía y la minería.

Región Centro: Pullaro, Frigerio y Llaryora volvieron a reunirse y le preguntan a Milei qué hará con los dólares de la minería y energía

Región Centro: Pullaro, Frigerio y Llaryora volvieron a reunirse y le preguntan a Milei qué hará con los dólares de la minería y energía

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Córdoba, Martín Llaryora; y Entre Ríos, Rogelio Frigerio, volvieron a reunirse este martes en Paraná y plantearon un mensaje al gobierno nacional: la generación de divisas de la energía y la minería debe abrir un debate sobre el modelo de desarrollo, la producción y el empleo en la Argentina .

Durante las XII Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y los Corredores Bioceánicos, los mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer la integración entre las tres provincias y defender el campo, la industria y el trabajo. Pullaro sostuvo que la Región Centro debe tener un papel central en la discusión sobre el rumbo económico del país.

“El debate a futuro es qué es lo que hacemos con las divisas que va a tener nuestro país”, afirmó el gobernador santafesino, quien advirtió que el crecimiento de los sectores energético y minero abrirá una nueva etapa para la economía nacional.

Región Centro: Pullaro, Frigerio y Llaryora volvieron a reunirse y le preguntan a Milei qué hará con los dólares de la minería y energía

Pullaro estimó que en cuatro años la Argentina tendrá la misma cantidad de divisas provenientes de la energía que las que hoy genera el campo. En seis años, según planteó, la minería produciría un volumen de divisas equivalente al que actualmente aporta el sector agropecuario.

Ante ese escenario, sostuvo que la discusión pasa por definir si esos recursos se destinarán al desarrollo productivo, la infraestructura y la competitividad o si se utilizarán para cubrir el cierre de la balanza comercial.

“¿Qué hacemos con esas divisas? ¿Las utilizamos para trabajar, para el desarrollo, para mejorar la infraestructura y las rutas, nuestra matriz energética, nuestros puertos y aeropuertos, o simplemente esas divisas van al cierre de la balanza comercial?”, planteó.

El mandatario santafesino también convocó a fortalecer la unidad política de las tres provincias para defender los sectores productivos. “El objetivo es que Argentina se parezca mucho más a la Región Centro”, afirmó.

Una agenda común para la producción y el empleo

Pullaro señaló que la economía está cambiando y que la Región Centro debe tener un rol fundamental en el debate nacional. Recordó que el campo y la industria fueron históricamente pilares de la economía argentina y defendió la necesidad de sostener esa base productiva frente a los cambios que se avecinan.

En ese sentido, sostuvo que el trabajo conjunto entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos puede contribuir a construir otra forma de gestionar la economía, con eje en el fortalecimiento del sistema productivo.

El gobernador convocó a consolidar una “unidad política que nos permita defender a nuestra industria, nuestro campo, pero fundamentalmente al desarrollo y a la generación de empleo”.

Por su parte, Llaryora destacó la relación entre el sector público y el privado en la Región Centro y afirmó que los gobiernos provinciales comparten la idea de que gobernar es generar trabajo.

El mandatario cordobés también planteó la necesidad de recuperar el debate sobre la infraestructura y avanzar, una vez estabilizada la macroeconomía, con un plan productivo que contemple el desarrollo y la defensa de la industria.

Frigerio, en tanto, sostuvo que las tres provincias comparten una agenda vinculada con el desarrollo productivo y el sector privado como generador de riqueza y empleo. Además, planteó la necesidad de profundizar la integración regional, facilitar el acceso a nuevos mercados y vincularse con los polos de desarrollo energético y minero.

Infraestructura, logística e innovación

Las jornadas también incluyeron debates sobre infraestructura, logística e integración regional, con la participación de representantes del sector de la construcción, el sistema portuario y organismos de cooperación y desarrollo.

Otro de los ejes fue la innovación y la aplicación de inteligencia artificial en el sector productivo, con especialistas de Argentina y Brasil. También se analizó el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y el mundo del trabajo, con representantes de Entre Ríos y Santa Fe.

Del encuentro participaron, además, la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; los representantes de la Región Centro Atilio Benedetti, Carlos Massei y Claudia Giaccone, junto con otras autoridades provinciales y legisladores.