Las familias pueden inscribir a los niños; hasta el viernes 30 de octubre se reciben preinscripciones para el próximo ciclo lectivo en 18 jardines de la ciudad

Sigue abierta la inscripción a los Jardines Municipales y la preinscripción para 2027

La Municipalidad de Santa Fe informa que continúa abierta la inscripción a los Jardines Municipales , mientras que las preinscripciones para el ciclo lectivo 2027 se realizan hasta el viernes 30 de octubre . La propuesta está destinada a niños desde los 45 días hasta los 3 años inclusive, con espacios de cuidado, educación y acompañamiento para los pequeños y sus familias.

El trámite de inscripción se realiza de manera presencial en el Jardín Municipal elegido por cada familia, de lunes a viernes, de acuerdo con los horarios establecidos para cada turno. Para las preinscripciones al ciclo lectivo 2027, los horarios son en el turno mañana, de 9 a 11 y turno tarde de 14 a 16. En cuanto a los jardines Alfonso y Para Hijos de Empleados Municipales, que no cuentan con turno tarde, reciben las preinscripciones únicamente de 9 a 11.

Para completar el trámite, la persona adulta responsable deberá presentar el DNI del niño, en formato físico o digital, disponible a través de la aplicación Mi Argentina.

En tanto, la inscripción general permanece abierta durante todo el año, por lo que las familias pueden acercarse al establecimiento elegido para consultar por las vacantes y el proceso de ingreso.

Una propuesta integral para los niños

Los Jardines Municipales cuentan con salas para niños de 1, 2 y 3 años. Además, cuatro establecimientos reciben a bebés desde los 45 días de vida: Barranquitas Sur, Atilio Rosso, Chalet y Alto Verde.

A través de esta propuesta, el municipio promueve el acceso a espacios educativos y de cuidado desde los primeros años de vida, acompañando el desarrollo integral de los pequeños y fortaleciendo el vínculo con las familias. Contempla además distintos proyectos y programas que acompañan el desarrollo integral de los chicos. Entre ellos se encuentran Nutri Odisea, destinado a la educación alimentaria; Aventuleo, que aborda la alfabetización inicial; y el Programa de Educación Intergeneracional, junto con iniciativas vinculadas a la educación, la crianza, la salud y el desarrollo.

Dónde están los 18 Jardines Municipales

Las familias pueden acercarse al establecimiento elegido para realizar consultas y gestionar la inscripción. Las direcciones son las siguientes: