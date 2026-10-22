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Sin política habitacional de Nación, las provincias se reúnen en Rosario para debatir cómo enfrentar el déficit de viviendas

La 109ª Asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda reúne a representantes de las 24 jurisdicciones del país. El encuentro busca coordinar acciones frente a la crisis habitacional y el retiro de Nación del financiamiento de esta política. Santa Fe expuso sus programas de construcción, créditos hipotecarios y asistencia a inquilinos.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

22 de octubre 2026 · 15:25hs
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Sin política habitacional nacional

Sin política habitacional nacional, las provincias se reúnen en Rosario para debatir cómo enfrentar el déficit de viviendas
Sin política habitacional de Nación, las provincias se reúnen en Rosario para debatir cómo enfrentar el déficit de viviendas

El retiro del Gobierno nacional de las políticas de vivienda puso a las provincias frente al desafío de sostener las respuestas al déficit habitacional. En ese contexto, representantes de las 24 jurisdicciones del país se reúnen este jueves y viernes en Rosario para debatir alternativas y coordinar acciones ante una demanda que sigue vigente y un escenario socioeconómico complejo.

La 109ª Asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda comenzó en el Museo del Deporte Santafesino, con la participación del ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y del secretario de Hábitat y Vivienda provincial y presidente del Consejo, Lucas Crivelli.

Sin política habitacional nacional, las provincias se reúnen en Rosario para debatir cómo enfrentar el déficit de viviendas

Sin política habitacional nacional, las provincias se reúnen en Rosario para debatir cómo enfrentar el déficit de viviendas

Durante la apertura, Enrico resumió el escenario con una definición contundente: “Las provincias sostienen hoy la única política pública de vivienda que hay en el país”. La discusión pasa por cómo mantener y coordinar las herramientas disponibles para responder a las necesidades habitacionales ante el retiro de Nación de esa agenda.

En ese marco, Santa Fe presentó las principales políticas que lleva adelante: construcción de viviendas, reactivación de obras paralizadas por el Gobierno nacional, créditos hipotecarios Nido, el Programa Llave destinado a inquilinos y entrega de escrituras y regularización dominial.

Las provincias buscan sostener la política habitacional

Enrico afirmó que las jurisdicciones provinciales son las que actualmente permiten “hacer frente a las demandas que tiene la gente para poder desarrollar un proyecto de vida que el Estado los ayude a financiar”.

El ministro también defendió la gestión santafesina y aseguró que “en Santa Fe hay un Estado eficiente, que está ordenado y no hay corrupción porque tenemos equipos que trabajan para bajar los costos del Estado”. Según sostuvo, esa organización permite apostar a la obra pública, que genera “trabajo, inversión e igualdad”.

Además, destacó la inversión provincial en rutas, puentes y viviendas, y anticipó una proyección de “empuje y desarrollo para las obras de viviendas del 2027 en adelante”.

Por su parte, Crivelli remarcó que el Consejo aborda la problemática de la vivienda y del hábitat en general, con el objetivo de “sostener la cooperación federal ante el retiro del Gobierno nacional de las políticas de vivienda”.

El funcionario señaló que Santa Fe busca mantener una política habitacional que combine la atención de la emergencia con herramientas de financiamiento y participación del sector privado. En ese sentido, destacó el sistema de créditos hipotecarios de la Provincia y la planificación integral solicitada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Esa planificación incluye los créditos Nido, las villas deportivas vinculadas a los Juegos Suramericanos en Rosario, Santa Fe y Rafaela, además de acciones relacionadas con el hábitat y la seguridad en los barrios.

De la apertura también participaron la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García.

La asamblea continuará hasta este viernes, con el desafío de coordinar respuestas provinciales frente al déficit habitacional en un escenario en el que Nación dejó de ocupar el papel que tenía en el desarrollo de las políticas públicas de vivienda.

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