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Sorpresa en barrio Fomento 9 de Julio: un ciervo axis corría desorientado por las calles y fue rescatado

Ocurrió durante la mañana de este miércoles. El ejemplar deambulaba por Aristóbulo del Valle y Córdoba hasta que los efectivos del Comando Radioeléctrico lo interceptaron en 9 de Julio y Pedro Ferré. Presentaba lesiones con pérdida de sangre y fue derivado al Centro de Rescate "La Esmeralda". Es el segundo caso registrado en la capital durante octubre.

21 de octubre 2026 · 10:48hs
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Un ciervo axis apareció desorientado en barrio Fomento 9 de Julio y fue rescatado por la Policía

Un ciervo axis apareció desorientado en barrio Fomento 9 de Julio y fue rescatado por la Policía

Un inusual y sorpresivo procedimiento con fauna silvestre tuvo lugar durante la mañana de este miércoles 21 de octubre en las calles de la capital santafesina. Un ejemplar de ciervo axis fue detectado corriendo desorientado y sin rumbo fijo por el denso área comercial de Avenida Aristóbulo del Valle y Córdoba, lo que motivó un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad para evitar accidentes de tránsito y resguardar la integridad del animal.

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Tras la alerta de los transeúntes, agentes del Comando Radioeléctrico de Santa Fe montaron un operativo de persecución controlada e intercepción que culminó en la esquina de 9 de Julio y Pedro Ferré, en el corazón de barrio Fomento 9 de Julio.

LEER MÁS: Atropellaron a un ciervo axis en pleno Bulevar: cómo llegó el animal a la ciudad

"El animal se desplazaba sin rumbo por la vía pública. Para evitar que sufriera males mayores o causara un siniestro, los efectivos lo redujeron con una cuerda y constataron que presentaba una herida sangrante", explicaron desde el Comando Radioeléctrico de Santa Fe.

Captura asistida y derivación médica a "La Esmeralda"

Con los recaudos necesarios para evitar un nivel crítico de estrés en el animal —cuadro habitualmente letal en esta especie ante situaciones de pánico urbano—, los oficiales utilizaron una soga de maniobra para inmovilizarlo de manera preventiva. Durante el chequeo primario, observaron que el cérvido presentaba una herida cortante con pérdida continua de sangre.

Una vez asegurado y colocado a resguardo, se dispuso su traslado inmediato a las instalaciones del Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CRIIF) "La Esmeralda", ubicado sobre la misma avenida Aristóbulo del Valle al 8700, donde quedó alojado bajo la custodia de médicos veterinarios para evaluar el origen de sus lesiones y coordinar su curación.

Antecedente en la capital provincial

La irrupción de este miércoles marca el segundo hallazgo de un ciervo axis en la zona urbana en lo que va del mes de octubre, un fenómeno que enciende las alarmas entre especialistas en conservación y la Policía Ecológica por la penetración de esta especie exótica invasora en la mancha urbana.

El antecedente inmediato ocurrió el pasado jueves 8 de octubre, cuando personal de la Policía Ecológica debió rescatar a otro ejemplar que ingresó al patio de un domicilio particular en calle Intendente Irigoyen al 500. En aquella oportunidad, el cérvido también presentaba traumatismos visibles y fue puesto a salvo tras un llamado al 911, para luego quedar alojado en la Base Ecológica.

La repetición de estos episodios en un intervalo de apenas dos semanas reaviva el debate sobre la presencia de ciervos axis en las islas y áreas periurbanas del departamento La Capital, así como los riesgos que genera su huida hacia las avenidas pavimentadas.

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