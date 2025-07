Un apretón de manos y el esperanzador mensaje del hermano de la "Locomotora" Oliveras sobre su estado de salud

“La vida de Alejandra depende de un respirador”, expresó Jesús en una entrevista este jueves por la tarde con el programa televisivo el Diario de Mariana (América TV).

Embed HABLA EL HERMANO DE LA LOCOMOTORA OLIVERAS: "ALEJANDRA LE APRETÓ LA MANO A MI HERMANA"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/K8178ctmT4 — América TV (@AmericaTV) July 24, 2025

LEER MÁS: Locomotora Oliveras lleva 10 días en terapia intensiva: cómo sigue su estado de salud

El mensaje del hermano

En medio del complicado presente para la "Locomotora" Oliveras, su familia se mantiene unida y atenta a cada evolución. Jesús relató una situación que conmovió profundamente a todos tras la visita de su hermana Roxana al hospital Cullen. “Ayer me llamó mi hermana Roxana y me contó que le tomó la mano, que le dijo: ‘hermana, si me escuchás, apretame la mano’; Y Alejandra lo hizo”, narró.

Ese momento fue interpretado como una señal de conciencia y conexión por parte de todos los familiares de la "Locomotora" Oliveras.

En la misma línea, su hermano reveló que los médicos le confirmaron a la familia que la deportista quedará con secuelas permanentes. “Más allá de que sé, por más esperanza que tengamos, que va a haber secuelas, las cuales todavía no sabemos, siento que hay esperanza, hay consciencia, hay alma", continuó expresando Jesús con gran emoción.

El mensaje esperanzador del hermano de la "Locomotora" Oliveras

Alejandra Locomotora Oliveras y su lucha por la recuperación

Alejandra “Locomotora” Oliveras, seis veces campeona mundial en distintas categorías, es una de las figuras más destacadas del boxeo femenino argentino. Su estado de salud genera gran preocupación en el ámbito deportivo y entre sus seguidores, quienes se mantienen atentos a cada actualización médica.

Desde el Hospital Cullen reiteraron que la boxeadora permanece bajo estricto control médico y monitoreo constante, mientras continúa la etapa crítica de su recuperación tras el ACV.

El director del hospital Cullen, Bruno Moroni, fue el encargado de firmar el comunicado en el que se aclara que el pronóstico de la campeona mundial de boxeo sigue siendo reservado, a la espera de nuevas evaluaciones médicas en los próximos días.