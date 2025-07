"Que la gente de Unión se quede tranquila con el plantel que tiene"

En diálogo con Sol Play 91.5, Pardo habló de su salida de Unión, como así también de la chance que representa Racing en su carrera futbolística.

"Fueron casi dos años de mucha felicidad. Me llevo amigos, compañeros, hemos vivido cosas muy lindas. El paso por Unión me hizo crecer mucho como jugador y como persona. Creo que cumplí mis objetivos y consolidarme en un club grande del interior fue muy importante para mí", comenzó diciendo el defensor.

En cuanto a su salida del club rojiblanco expresó: "No fue una decisión fácil, pero uno siempre busca progresar. Me duele que la gente pueda llegar a pensar que me voy en un mal momento del club. Pero que la gente se quede tranquila con el plantel que tiene Unión. Hay mucha jerarquía y cualquiera puede ocupar mi posición y hacerlo de la mejor manera".