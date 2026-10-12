La XVI Bienal de Arte Joven de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Federación Universitaria del Litoral (FUL) comenzará este lunes 12 de octubre con una programación que reúne distintas disciplinas y expresiones artísticas. La apertura será a las 20, en las fachadas del Foro Cultural y el Museo Histórico de la UNL, con la intervención “Desborde manifiesto”, de la compañía CabezAbajo.
Una nueva edicion de la Bienal de Arte Joven comienza este lunes en Santa Fe con intervenciones artísticas y actividades gratuitas
La XVI edición se inaugura este 12 de octubre con una intervención en las fachadas del Foro Cultural y el Museo Histórico. Habrá feria de libros, propuestas gráficas, canto colectivo y proyecciones. La programación se extenderá hasta el 18 de octubre.
La propuesta contará con las interpretaciones de Gisela Colombo, Ariel Costanzo, Siomara Asmus Piérola, Patricio López Rosas y Angie Bucca, bajo la dirección de Ana Municoy y Nati Fessia, con la asistencia de Mariana Gerosa y música de Esteban Coutaz.
Feria de libros, arte impreso y canto colectivo
Las actividades comenzarán a las 17, en la Sala Maggi, con “Tramas de lo común”, una propuesta de producción de afiches y piezas gráficas en defensa de la educación pública. Participarán el Proyecto de Diseño de la Cátedra Nicolini I de la Licenciatura en Comunicación Visual de la FADU-UNL, Tecnología del Diseño 1 de la misma carrera y Tipos Móviles del Museo Histórico de la UNL.
A las 18, la Biblioteca Gálvez será sede de una feria y exposición de libros, arte impreso y emprendimientos culturales.
La programación continuará a las 20.15, en el Foro Cultural UNL, con la presentación del Coro Voces Comunitarias de la Comunidad Mocoví Com Caia, dirigido por Miguel Bochini. El conjunto bilingüe, integrado por voces y flautas y originario de la ciudad de Recreo, trabaja en el rescate, la preservación y la transmisión oral de la lengua mocoví, su cosmovisión, su historia y su música.
La participación del coro se enmarca en las actividades por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que promueven el reconocimiento de los pueblos originarios y sus derechos.
El cierre de la jornada será a las 21, en la Sala Cello, con las proyecciones invitadas “Comunidades y Territorios”.
La edición se desarrolla bajo la consigna “UNL enciende Cultura”, en un contexto de defensa de la universidad pública y del financiamiento universitario. En ese marco, la programación incluye propuestas vinculadas con la educación pública y la construcción colectiva.
Todas las actividades de la jornada son con entrada libre y gratuita.
La Bienal también se podrá seguir por streaming
La Bienal se realizará en el Foro Cultural del 12 al 18 de octubre y también podrá seguirse a través de UNL Stream: edición Bienal. La transmisión multiplataforma será el martes 13, miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre, de 19 a 21.
Se podrá ver en directo a través del canal de YouTube de la UNL y de Litus TV.
Por el streaming pasarán artistas de las distintas disciplinas de la Bienal, además de jurados, formadores y feriantes. También se recorrerán las actividades que tendrán lugar en el Foro Cultural y se transmitirán las presentaciones en vivo de las bandas de música.
La conducción estará a cargo de Lucía Municoy y Santiago Deb. El espacio es una coproducción entre la Secretaría de Cultura y Medios, la Dirección de Comunicación Institucional y la radio universitaria LT10.