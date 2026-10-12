Una nueva edicion de la Bienal de Arte Joven comienza este lunes en Santa Fe con intervenciones artísticas y actividades gratuitas

La XVI edición se inaugura este 12 de octubre con una intervención en las fachadas del Foro Cultural y el Museo Histórico. Habrá feria de libros, propuestas gráficas, canto colectivo y proyecciones. La programación se extenderá hasta el 18 de octubre.

Una anueva edicion de la Bienal de Arte Joven comienza este lunes en Santa Fe con intervenciones artísticas y actividades gratuitas

La XVI Bienal de Arte Joven de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Federación Universitaria del Litoral (FUL) comenzará este lunes 12 de octubre con una programación que reúne distintas disciplinas y expresiones artísticas. La apertura será a las 20, en las fachadas del Foro Cultural y el Museo Histórico de la UNL, con la intervención “Desborde manifiesto” , de la compañía CabezAbajo.

La propuesta contará con las interpretaciones de Gisela Colombo, Ariel Costanzo, Siomara Asmus Piérola, Patricio López Rosas y Angie Bucca, bajo la dirección de Ana Municoy y Nati Fessia, con la asistencia de Mariana Gerosa y música de Esteban Coutaz.

Feria de libros, arte impreso y canto colectivo

Las actividades comenzarán a las 17, en la Sala Maggi, con “Tramas de lo común”, una propuesta de producción de afiches y piezas gráficas en defensa de la educación pública. Participarán el Proyecto de Diseño de la Cátedra Nicolini I de la Licenciatura en Comunicación Visual de la FADU-UNL, Tecnología del Diseño 1 de la misma carrera y Tipos Móviles del Museo Histórico de la UNL.

A las 18, la Biblioteca Gálvez será sede de una feria y exposición de libros, arte impreso y emprendimientos culturales.

La programación continuará a las 20.15, en el Foro Cultural UNL, con la presentación del Coro Voces Comunitarias de la Comunidad Mocoví Com Caia, dirigido por Miguel Bochini. El conjunto bilingüe, integrado por voces y flautas y originario de la ciudad de Recreo, trabaja en el rescate, la preservación y la transmisión oral de la lengua mocoví, su cosmovisión, su historia y su música.

La participación del coro se enmarca en las actividades por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que promueven el reconocimiento de los pueblos originarios y sus derechos.

El cierre de la jornada será a las 21, en la Sala Cello, con las proyecciones invitadas “Comunidades y Territorios”.

La edición se desarrolla bajo la consigna “UNL enciende Cultura”, en un contexto de defensa de la universidad pública y del financiamiento universitario. En ese marco, la programación incluye propuestas vinculadas con la educación pública y la construcción colectiva.

Todas las actividades de la jornada son con entrada libre y gratuita.

La Bienal también se podrá seguir por streaming

La Bienal se realizará en el Foro Cultural del 12 al 18 de octubre y también podrá seguirse a través de UNL Stream: edición Bienal. La transmisión multiplataforma será el martes 13, miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre, de 19 a 21.

Se podrá ver en directo a través del canal de YouTube de la UNL y de Litus TV.

Por el streaming pasarán artistas de las distintas disciplinas de la Bienal, además de jurados, formadores y feriantes. También se recorrerán las actividades que tendrán lugar en el Foro Cultural y se transmitirán las presentaciones en vivo de las bandas de música.

La conducción estará a cargo de Lucía Municoy y Santiago Deb. El espacio es una coproducción entre la Secretaría de Cultura y Medios, la Dirección de Comunicación Institucional y la radio universitaria LT10.