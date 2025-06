Vacunación Antigripal 2025: alta demanda en farmacias de Santa Fe pero con disponibilidad limitada

En cuanto al acceso a las dosis, Zentner explicó que los afiliados a Pami solo deben acercarse con su carné : “Todavía nos quedan vacunas de Pami. El afiliado tiene que venir simplemente con su carnecito, no necesita receta ni ningún trámite adicional.”

Por su parte, los beneficiarios de Iapos deben seguir el procedimiento habitual: “Como siempre, deben hacer el trámite previo, sacar el turno, y luego venir a retirar la vacuna en la fecha asignada.”

Alta demanda también en la venta particular

Si bien la vacunación a través de obras sociales es gratuita, también hubo un repunte notable en la demanda de vacunas antigripales en forma particular, aunque la disponibilidad fue limitada. “Este año llegaron pocas vacunas para la venta particular. Están alrededor de los $50.000 y conseguirlas no es fácil”, aseguró Zentner.

El consumo, sin embargo, volvió a los niveles prepandémicos: "Durante la época del Covid la gente dejó de vacunarse y consumir antigripales, pero desde hace dos años el interés volvió con fuerza.”

Medicamentos antigripales y precios

Además de las vacunas, también creció el interés por medicamentos como jarabes para la tos y antigripales de venta libre. “Hoy nuevamente la gente los busca. Volvió a consumir este tipo de productos como antes de la pandemia”.

En cuanto a los precios, el aumento fue significativo en los últimos meses. “El mayor salto fue durante las elecciones presidenciales. Desde entonces, los medicamentos suben entre 2 y 3% mensual, y quedaron caros para el público en general”.

Vacunación contra el dengue: balance 2025

Sobre la vacuna contra el dengue, Zentner señaló que ya no hay una demanda alta, pero quienes comenzaron el esquema pudieron completarlo: "Después del verano, la situación se tranquilizó. La gente que se vacunó pudo terminar su esquema de dos dosis, pero ya no hay tanta demanda como años anteriores”.

En cuanto al precio de la vacuna contra el dengue, informó que se mantuvo estable, con solo pequeños ajustes por inflación.

• LEER MÁS: Se colocaron casi 52.000 vacunas en la provincia de Santa Fe por la Semana de la Vacunación en las Américas