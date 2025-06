Luis Spahn habló sobre el mercado de pases que afronta Unión

Para luego agregar: "Pero lo invitamos a que venga en la semana para discutir sobre la discusión técnica contable. Pero la memoria y balance fue aprobada en su totalidad, quizás fue un poco escasa la participación, ya que veníamos de asambleas politizadas, pero habrán venido unos 220 socios".

Consultado por el comunicado de la oposición de no estar presente en la Asamblea respondió: "Es una situación en algún aspecto delicada para ellos. Después de haberse ilusionado con ser gobierno, a nadie le gusta estar paseando una derrota, si pensaron que eso estaba bien es decisión de ellos. Aunque a muchos que los votaron nos les gustó que los dejen sin representación".

LEER MÁS: Unión mira de reojo: en Córdoba se anuncia que Talleres viene con todo por Del Blanco

En cuanto al mercado de pases dijo: "Charlamos con Leo (Madelón) unos 15 o 20 minutos sobre distintos ofrecimientos y alternativas y hablamos de un par de ofrecimientos económicos de contrataciones y nos quedamos muy descolocados. Unión no puede gastar esa cifra porque es disímil al plantel y por eso descartamos un jugador y con otro se sigue en gestiones. La idea sería que el lunes pueda estar presente algún refuerzo".

Y siguió: "Estamos analizando la incorporación de cuatro o cinco alternativas más. Está muy escasa la oferta y hay que manejarse en un marco de privacidad. Nos encontramos con un lateral lesionado, con algunas salidas y bajos rendimientos. Pero además, hay algunos jugadores que no están en los planes más firmes del cuerpo técnico y que pueden irse a otras instituciones".

Sobre ese punto indicó: "Angulo sería mejor que busque una opción afuera, di el ok para que Gastón Arturia vaya a jugar a Ecuador y le avisé al representante que hay algunos equipos de la Primera Nacional que lo pretenden. Pero entre el jugador y su representante decidirán su destino. Lamentablemente no pudo jugar, llegó con un proceso de recuperación que parecía de siete días y se extendió un mes y después no lo favoreció la seguidilla de partidos que tuvo el equipo".