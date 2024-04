Vecinos de barrio Candioti, en contra del estacionamiento social: "No brinda ningún servicio real"

Los vecinos de Candioti pusieron el grito en el cielo. No aguantaron su enfado con la "desinformación" y "falta de consulta" sobre la nueva medida de estacionamiento social que mudará a los trapitos de la ciudad al barrio. Este miércoles por la noche se reunieron en la esquina de Ituzaingó y Vélez Sarsfield para firmar un documento que será enviado al intendente Juan Pablo Poletti este mismo viernes.

"La desinformación que llega desde el municipio es total. El tema acá es claro: van a trasladar a todos los trapitos de la ciudad a barrio Candioti Sur y Norte. Ante esto, los vecinos no sabemos como reaccionar, nos encontramos sorprendidos y conmocionados", manifestó Juan Carlos.

"Entendemos que en pocos días se van a instalar en el barrio más de un centenar de trapitos, a los cuales vamos a tener que atender, desde sus necesidades de higiene hasta de alimentos. ¿Quién los va a contener?", se preguntó el vecino de barrio Candioti Sur.

Y finalizó: "El municipio actuó mal con los vecinos, porque de buenas a primeras nos encontramos con dársenas pintadas en la calle y falta de explicaciones claras sobre la nueva medida".

La carta de los vecinos de barrio Candioti

Ante la información publicada en los medios sobre la propuesta de implementación del estacionamiento social asistido, los vecinos del barrio Candioti Sur queremos manifestar nuestra disconformidad con la presencia de asistentes de estacionamiento por los motivos que detallamos a continuación.

1. No brindan ningún servicio real, por lo que no correspondería abonar ningún tipo de arancel. Entendemos la necesidad de incluirlos en un espacio de trabajo, pero no aceptamos que reciban remuneración alguna solo por estar sin ningún tipo de actividad asignada o beneficio para el barrio.

2. Desde que están presentes en algunas zonas del barrio notamos un marcado aumento de la inseguridad, ya sea por delitos que ellos mismos comenten, o porque brindan información a terceros; además de suciedad (no tienen reparo en satisfacer sus necesidades fisiológicas en cualquier lugar), ante lo cual nos preguntamos si tienen previsto instalar baños químicos.

3. Se consideran "dueños de la calle" y, en muchos casos, son agresivos, situación que se va a agravar si la Municipalidad les otorga la facultad de exigir un importe determinado. Es muy ingenuo pensar que, por estar incluidos en un listado municipal, esa actitud pueda cambiar.

4. Complican aún más la situación de zonas del barrio en las que hasta el momento no están presentes.

Consideramos que lo que proponen no es solución para que no se superpongan los sistemas SEOM y "cuidacoches" en el centro, sino trasladar el problema a otro barrio. La implementación del "Estacionamiento social asistido" más que una solución, es otra decisión más que afecta directamente la calidad de vida del barrio. La falta de luminaria y la inseguridad, son problemas más urgentes a resolver.

Por estos motivos, solicitamos no procedan con esta propuesta ya que solo va a generar más problemas que soluciones.