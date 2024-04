El municipio se reunió con cuidacoches y les adelantó que no podrán estar donde se pague estacionamiento medido

"Donde haya Seom no va a poder haber más cuidacoches", afirmó este lunes el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, al ser consultado sobre la puesta en práctica de las nuevas tarifas de estacionamiento destacó: "Estas no van a aumentar hasta tanto podamos articular con los cuidacoches, con quienes ya nos hemos reunido en tres oportunidades para informarles que no podrán trabajar en donde se pague estacionamiento".