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Entre la concentración y el aliento, Unión le puso clima a una visita clave ante Riestra

En la antesala del cruce con Riestra, Unión abrió una ventana a la intimidad con imágenes que recorrieron las redes durante la activación

19 de octubre 2026 · 17:01hs
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Entre la concentración y el aliento, Unión le puso clima a una visita clave ante Riestra

Prensa Unión

No era una jornada más y Unión se encargó de reflejarlo antes de salir a la cancha. La visita a Riestra por la fecha 13 de la Zona A del Clausura, llegaba cargada de tensión deportiva y con la necesidad de cortar una racha adversa. En ese contexto, las redes se convirtieron en una pequeña bitácora de la previa.

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Unión realizó la activación

Lejos de limitarse a anunciar el partido, Unión mostró distintos momentos de la rutina previa al compromiso en el estadio Guillermo Laza. La activación, los detalles de la puesta a punto y el color que rodeó la jornada fueron parte del contenido que el club compartió con sus hinchas a través de las distintas plataformas.

Cada imagen se inscribió en un escenario que exigía respuestas. El equipo venían de cuatro caídas consecutivas y necesitaba recuperar terreno en la pelea por los playoffs. Con las fechas avanzando y las posibilidades cada vez más ajustadas, el encuentro ante el Malevo aparecía como una oportunidad para cambiar la dinámica y evitar que la clasificación se alejara todavía más.

La previa digital funcionó así como el anticipo de un partido determinante para el futuro inmediato del Tatengue. Mientras el plantel se preparaba para afrontar el desafío en una cancha siempre exigente, el club compartía con su gente esos instantes que habitualmente quedan detrás de escena. La expectativa estaba instalada; ahora, la respuesta debía llegar dentro del campo.

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