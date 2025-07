Gamba habló del buen arranque de Unión: "En todos los partidos merecíamos ganar"

Lucas Gamba convirtió el único gol de Unión ante Tigre, que fue anulado por el VAR. "Hay que agarrarnos de lo bueno y no quejarnos mucho", opinó

"Me voy con mucha bronca por cómo se nos escapa, se hizo un partido bárbaro, hicimos todo para ganar, merecíamos hacerlo, Madelón nos pide que seamos intensos, que presionemos, una lástima que no nos llevamos los tres puntos", admitió.

Para después sostener que "analizamos la jugada después del partido, veíamos de atrás al VAR, no nos parece falta, tendría que haber cobrado falta contra Fragapane. Hay que agarrarnos de lo bueno y no quejarnos mucho. Seguir trabajando y bancársela".

El cuyano también apuntó que "es difícil mantener la intensidad, al que le toca entrar lo hace bien, estamos adaptados al sistema, es positivo el arranque de Unión, hay que seguir así partido a partido".

Balance por demás de satisfactorio

El delantero de Unión, en referencia a los primeros cotejos del certamen, expresó: "En todos los partidos merecíamos ganar, hicimos un desgaste tremendo, se fue Pardo pero Juan (Ludueña) lo hizo bien, en cuanto a la cinta de capitán me tocó serlo en otros equipos, lo manejo con tranquilidad, no me influye ni para bien o para mal".

Antes de irse a descansar por unos días, disparó: "No nos fue bien de visitante en los últimos partidos pero iremos a Argentinos a ser agresivos, intentando traer los tres puntos que nos permitan seguir sumando".