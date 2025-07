Madelón: "El mundo Unión tiene que estar tranquilo porque hay un plantel generoso"

En el inicio expresó que "el equipo hizo un primer tiempo muy bueno, nos anulan un gol, el rival sabíamos que éramos intensos. El punto no está mal, hicimos todo para ganarlo, no hay que perderlo, estos partidos se suelen perder. En una intimidad puedo decir cosas del arbitraje, el equipo teníamos que ganar bien, a lo mejor con un gol de entrada. La ida al VAR, no nos gusta, puede haber ido en la jugada de Fragapane, el equipo está muy bien, estamos justitos, me cuesta hacer cambios, vamos a andar bien, tuvo el cero en el arco, salvo un mano a mano, Tagliamonte tuvo un mano a mano, se nos fue el capitán de un día para el otro, Ludueña hizo un gran partido, lo hará Rodríguez o Paz cuando le toquen. En dos semanas viene Argentinos, me gusta esa cancha".

Más adelante admitió que "tuve que calmar en el entretiempo, estaban todos fastidiosos, enojados por un fallo, hay que pensar en calmarlo, que terminaran los once, no lo pudimos hacer, hay que conducir, somos conductores, me deja tranquilo que el equipo corre hasta el final, tiene una línea de juego, es agresivo, genera situaciones, quizás nos falte un recambio, trajimos chicos uruguayos, Augusto Solari será muy importante, de entrada o entrando, nos va a jerarquizar mucho. Hicimos todo pero no pudimos los tres puntos".

Las partidas de Pardo y Verde

"Esos dos jugadores (Pardo y Verde), a Lionel lo estábamos motivando, no está, nos duele, Pardo era nuestro capitán, estaba muy bien, veníamos de partidos sin modificar la alineación. No puedo ponerme a llorar, lo más importante es pensar en Argentinos, la gente ve que dejan el corazón, quie tienen una línea de juego, jamás habrá una orden de tirarnos atrás. El mundo Unión tiene que estar tranquilo porque hay un plantel generoso, levantaron muchos jugadores, hay recambios, tuvimos que recurrir a otra estrategia ante la expulsión de Fragapane".

En otro tramo de la charla soslayó que "Vamos a pensar tranquilos, de acuerdo a rendimientos y resultados lo vamos a hacer más en frío. Tarragona y Gamba son importantes, los dejo hasta donde puedan, opté por uno, al ser expulsado no me quedó otra que hacer cambios. Martínez y Pittón corrieron mucho, bajaron su rendimientos, en el banco no había jugadores como eso. Pedimos a Saravia, Elías, no quisieron venir. Puede haber bajos rendimientos, expulsión, lesiones. Queremos ver a Solari y Alvarez, le tocó entrar en un lugar cambiado. Intentamos con muchas cosas, los jugadores a veces van donde quiere el representante. Por ahí en esas dos ventanas salimos gananciosos".

Madelón 2

En relación a los cambios, disparó: "Gamba da todo lo que tiene, comprometido donde va, con los técnicos que tenga, Palacios no es nada mío, uno le encuentra un lugar, hablo con ellos, encontró su lugar, puede jugar por la izquierda, por la derecha el tándem funciona bien. Tigre nos cortó, saques largos. Hubo demoras, ya está. Ludueña, Corvalán y Díaz trabajamos con ellos, era lo más natural, tenía ganas, Paz es tenido en cuenta, todos están creciendo y estoy conforme".

Pensando en Argentinos Juniors

"Primero veremos la estrategia a usar contra Argentinos, hay dos semanas donde podremos trabajar mejor, que entiendan todo los que llegaron, lo de Fragapane lo vamos a ver, estará mejor Solari, puede jugar Palacios, Del Blanco, meter un tres atrás, en la zona central es donde nos puede costar más".

"Palavecino se incorpora el lunes, los otros chicos se unirán a la Reserva, nos asesoramos bien, para el perfil de Unión creo que van a encajar, el parate nos vendrá bien, es un equipo de perfil bajo, sobrio, intenso desde el juego, presiona, molesto para los rivales, después veremos cómo jugamos, con cuantos puntas. El hincha de Unión que esté contento, estoy positivo, sacamos cinco puntos, y vamos bien".

Seguir puliendo errores

"Cuando uno está conforme con su andar laboral, con su familia, con su auto, no está mal. Pero buscamos mejorar, veo que van bien, el plantel estaba dolido porque se nos fueron dos puntos. Unión sale, se acomoda, baja en los últimos años. Dolió en Boca también. Tienen fin de semana para descansar y el lunes palo y palo otra vez".

Antes de su despedida, volvió a referirse a los jóvenes que contrató el club: "De los chicos no los pude conocer, a Nico lo conozco y estamos a cincuenta metros, me voy a ver los entrenamientos, hay una buena conexión, confío en que va a andar bien. Todos los partidos que pasaron incluyendo Central, le pongo aprobado, hablé con Dabove, me dijo que era un rival difícil. Hay que seguir entrenando y pensar en el rival siguiente".