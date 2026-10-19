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Unión rescató un empate que solo le sirvió para cortar la racha negativa

Unión igualó 1-1 con Deportivo Riestra y de esta manera cortó una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas, pero continúa lejos de la zona de clasificación a los playoffs

Ovación

Por Ovación

19 de octubre 2026 · 23:30hs
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Unión empató 1-1 con Deportivo Riestra.

Unión empató 1-1 con Deportivo Riestra.

El empate 1-1 que cosechó Unión ante Deportivo Riestra en condición de visitante, le permitió al elenco rojiblanca cortar la racha de derrotas, pero el punto le sirve de muy poco pensando en la clasificación a los playoffs.

Y es que con esta igualadad, suma 14 unidades y se ubica 11° en la Zona A, cinco puntos por debajo de Independiente que tiene 19 y es el último clasificado.

Unión fue un poco más en el primer tiempo

La primera aproximación de Unión llegó a los 8' cuando Lucas Ayala pasó al ataque por izquierda y remató al primer palo, pero Ignacio Arce bien ubicado despejó el balón con ambas manos.

En esos primeros minutos el Tate insinuaba más que Deportivo Riestra, ya que jugaba en campo rival y tenía más el balón que el conjunto local.

Si bien el trámite de juego era parejo, Unión se mostraba más ambicioso, al menos desde la intención, ante un rival que retrocedía con la mayoría de sus futbolistas.

Con el correr de los minutos, Riestra se adelantó unos metros y comenzó a dividirle el balón a Unión, más allá de no generar peligro dentro del área rojiblanca.

Abundaban las fricciones y la lucha por la disputa del balón, pero ambos equipos carecían de claridad. Por lo cual, no había chances concretas para abrir el marcador.

Cuando se jugaban 34' Ignacio Peressutti probó con un remate de media distancia y la pelota terminó impactando en el techo del travesaño.

Y tres minutos después, a los 37', el que intentó desde afuera del área fue Joaquín Mosqueira, pero el remate se fue por encima del horizontal.

A diferencia de los anteriores partidos, Unión mostró cierto orden en defensa, al punto tal que su arquero Matías Mansilla casi que no tuvo que intervenir.

En un deslucido primer tiempo, el Tate fue un poco más que el Malevo, pero no pudo traducir ese dominio en situaciones claras como para ir ganando el encuentro.

El Tate arrancó mal en el segundo tiempo, pero logró reaccionar

En el inicio del segundo tiempo, Riestra llegó por primera vez con un remate de Alexander Díaz que Matías Mansilla tapó dando rebote y luego alcanzó a meter un manotazo para mandar la pelota al córner.

Y de ese tiro de esquina a los 5' llegó el gol del Malevo, cuando en el primer palo Juan Randazzo metió un cabezazo para vencer a Mansilla y establecer el 1-0.

Sin embargo, el Tate reaccionó rápido y a los 11' llegó al empate. La jugada la inició Brahian Cuello quien tocó para Lucas Ayala y el lateral izquierdo metió un centro perfecto, para el cabezazo de Tobías Rubio quien decretó el 1-1.

A diferencia del primer tiempo, en la etapa complementaria el ritmo de juego era de ida y vuelta, ya que Riestra arriesgaba un poco más y en consecuencia había más espacios.

Recién a los 26' Leonardo Madelón movió el banco de relevos realizando la primera variante. El que ingresó fue Mauro Luna Diale para la salida de Brahian Cuello.

A los 32' Unión avisó con un remate desde casi la mitad de la cancha de Cristian Tarragona, que Ignacio Arce mandó con una mano al córner. Y en la acción siguiente, intentó Mateo Peressutti y el arquero controló sin dar rebote.

Cuando se jugaban 36' Madelón dispuso la segunda variante, buscando mayor presencia en ataque, con el ingreso de Eric Ramírez en lugar de Julián Palacios.

Pero más allá de terminar jugando con tres puntas, Unión en esos minutos finales no tuvo claridad como para inquietar al equipo visitante.

Así las cosas, el Tate cosechó un deslucido empate que para lo único que sirve es para cortar una racha de cuatro derrotas al hilo y volver a sumar un punto.

Síntesis

Deportivo Riestra: 1-Ignacio Arce; 36-Mariano Bracamonte, 24-Facundo Miño, 22-Cristian Paz, 19-Juan Randazzo, 15-Nicolás Sansotre; 10-Braian Sánchez, 8-Milton Céliz, 16-Nicolás Watson, 7-Antony Alonso; 11-Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Unión: 21-Matías Mansilla; 27-Tobías Rubio, 4-Matías Rocha, 26-Juan Pablo Ludueña, 18-Lucas Ayala; 20-Julián Palacios, 17-Joaquín Mosqueira, 34-Mateo Peressutti, 22-Brahian Cuello; 25-Cristian Tarragona, 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Goles: ST 5' Juan Randazzo (R), 11' Tobías Rubio (U).

Cambios: ST 12' Carlos Quintana x Randazzo (R), 16' Tomás González x Sánchez (R), Nicolás Benegas x Díaz (R), 26' Pedro Ramírez x Miño (R), Jonatan Goitía x Alonso (R), Mauro Luna Diale x Cuello (U), 36' Eric Ramírez x Palacios (U), 42' Ignacio Malcorra x Mosqueira (U).

Amonestados: Estigarribia (U), Sansotre (R).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Guillermo Laza.

Unión empate racha
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