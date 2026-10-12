Anmat recuerda la alerta sobre la detección en el mercado nacional de lentes de contacto de fantasía, de uso estético y sin corrección visual, de distintas marcas que no cuentan con el correspondiente registro sanitario. Las lentes de contacto son consideradas productos médicos y deben contar con la autorización sanitaria, ya que su uso implica un contacto con la córnea.
Alerta de Anmat: advierten sobre los riesgos de usar lentes de contacto de fantasía sin registro
La comercialización de estas lentes sin la debida autorización sanitaria representa un grave peligro para la salud visual de la población
Las irregularidades en su fabricación, en las materias primas utilizadas o en sus materiales de empaque pueden comprometer su seguridad y calidad, y provocar daños en la córnea, intolerancia, ardor, picazón, irritación, erosión, inflamación o infección. Asimismo, la contaminación con agentes microbianos puede derivar en infecciones o queratitis.
Anmat recomienda adquirir productos médicos registrados
Por este motivo, Anmat recomienda adquirir productos médicos registrados, identificados en idioma español, con los datos del fabricante o importador autorizado en la República Argentina y el número de autorización sanitaria correspondiente (“PM XXXX-XX”). También se recuerda la importancia de solicitar y conservar la documentación de procedencia y las instrucciones de uso.
Ante cualquier duda, la población puede comunicarse con Anmat RESPONDE al 0800-333-1234 o a través de los correos electrónicos disponibles en el sitio oficial. Ante la aparición de síntomas, se recomienda consultar con un oftalmólogo o acudir a una guardia oftalmológica.