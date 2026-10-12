La comercialización de estas lentes sin la debida autorización sanitaria representa un grave peligro para la salud visual de la población

Alerta de Anmat: advierten sobre los riesgos de usar lentes de contacto de fantasía sin registro

Anmat recuerda la alerta sobre la detección en el mercado nacional de lentes de contacto de fantasía , de uso estético y sin corrección visual, de distintas marcas que no cuentan con el correspondiente registro sanitario. Las lentes de contacto son consideradas productos médicos y deben contar con la autorización sanitaria, ya que su uso implica un contacto con la córnea.

Las irregularidades en su fabricación, en las materias primas utilizadas o en sus materiales de empaque pueden comprometer su seguridad y calidad, y provocar daños en la córnea, intolerancia, ardor, picazón, irritación, erosión, inflamación o infección. Asimismo, la contaminación con agentes microbianos puede derivar en infecciones o queratitis.

Anmat recomienda adquirir productos médicos registrados

Por este motivo, Anmat recomienda adquirir productos médicos registrados, identificados en idioma español, con los datos del fabricante o importador autorizado en la República Argentina y el número de autorización sanitaria correspondiente (“PM XXXX-XX”). También se recuerda la importancia de solicitar y conservar la documentación de procedencia y las instrucciones de uso.

Ante cualquier duda, la población puede comunicarse con Anmat RESPONDE al 0800-333-1234 o a través de los correos electrónicos disponibles en el sitio oficial. Ante la aparición de síntomas, se recomienda consultar con un oftalmólogo o acudir a una guardia oftalmológica.