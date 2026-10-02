Anmat prohibió un producto médico que se comercializaba por Mercado Libre

Una unidad del artículo ingresó al país sin las debidas autorizaciones sanitarias y fue considerado ilegítimo

Anmat definió la prohibición de un producto médico que no contaba con datos de importación

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución de un producto médico estéril y descartable, utilizado para cortar, afeitar y aspirar de forma simultánea tejido blando.

La medida fue tomada luego de una inspección realizada en la sede de la firma PROMEDIK S.R.L. , en el marco de tareas de fiscalización de productos médicos. Allí se detectó una unidad del producto que no poseía datos del importador responsable en Argentina ni información correspondiente a registros sanitarios. Por su parte, la firma, manifestó haber adquirido el producto a través de Mercado Libre y no contaba con la documentación respaldatoria.

Luego de un examen, la empresa informó que se trataba de un producto original, pero que no había importado unidades correspondientes al lote implicado, por lo que se determinó que la unidad había ingresado al país sin las debidas autorizaciones.

Al desconocerse sus condiciones de almacenamiento, funcionalidad y seguridad, el uso del producto podría representar un riesgo para los pacientes. Por este motivo, Anmat dispuso la prohibición de su uso, que quedó asentada en la Disposición 6285/26, publicada en el Boletín Oficial.

El producto médico prohibido por Anmat

El producto médico prohibido por Anmat se identifica de la siguiente manera:

Punta de Shaver “Smith&Nephew - REF 7205305 - LOT 51054817 - 3.5 FULL RADIUS BLADE - Fabricado 2022-08-06 / Vto 2027-08-06. USA”

Anmat definió la prohibición de su comercialización y advierte a los usuarios que también se abstengan de utilizarlo, ya que no se puede garantizar que sea seguro.