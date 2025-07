Colón buscará extender su racha positiva ante el encumbrado Gimnasia (M)

Colón recibirá desde las 15.40 a Gimnasia (M), uno de los encumbrados de la Zona B, en busca de su tercera victoria al hilo para no alejarse del Reducido.

El Sabalero buscará su tercera victoria consecutiva tras vencer a Almirante Brown en Santa Fe y a Central Norte en Salta. Los seis puntos obtenidos permitieron al conjunto dirigido por Martín Minella arrimarse a los puestos de Reducido, aunque Estudiantes de Buenos Aires —el último en zona de clasificación— aún lo aventaja por nueve puntos (le ganó a San Telmo el sábado). Por eso, ganar este domingo es clave para mantener la ilusión.

Las bajas de Colón ante Gimnasia (M)

Sin embargo, el presente rojinegro no es sencillo. El equipo sufrirá varias bajas importantes. La más llamativa se da en el arco, donde no estará Tomás Giménez, ya que la dirigencia decidió no abonar los 35.000 dólares que exigía su club de origen para que pueda jugar. Por ello, Tomás Paredes hará su debut como arquero titular.

Pulga Rodríguez.jpg Prensa Colón

En la defensa, Nicolás Thaller continúa lesionado, y el DT deberá definir si sigue Brian Negro en el once o si aparece Gonzalo Soto. En el mediocampo, Lautaro Gaitán se pierde el partido por un desgarro y su reemplazo saldría entre Lautaro Laborie —quien corre con ventaja— o el juvenil Cristian García, que podría debutar oficialmente.

Además, Ignacio Lago se perfila para reemplazar al experimentado Luis Rodríguez, quien también está fuera por una lesión muscular. En ofensiva, Emmanuel Gigliotti será nuevamente el único delantero, ya que Facundo Castro, habitual recambio, también está descartado por una contractura.

Así llega Gimnasia de Mendoza

Del otro lado, Gimnasia y Esgrima de Mendoza llega golpeado tras la sorpresiva salida del entrenador Ezequiel Medrán, quien fue destituido por la dirigencia a pesar de una muy buena campaña. El Lobo mendocino, que viene de caer ante Temperley en condición de local —donde perdió un invicto de 15 partidos—, tendrá como nuevo DT a Ariel Broggi, que hará su debut justamente frente a Colón.

LEER MÁS: Colón completa su preparación con la chance de tener otra apuesta en su once inicial

Gimnasia ocupa el tercer puesto con 40 unidades, a solo tres del líder Gimnasia de Jujuy y con un partido menos. Su campaña es sólida: 10 triunfos, 10 empates y solo dos caídas. Para este duelo, no podrá contar con el delantero Nicolás Ferreyra, quien llegó a las cinco amarillas. Su lugar será ocupado por Nicolás Servetto.

El choque entre dos históricos del fútbol argentino promete ser intenso, con ambos equipos jugándose mucho: Colón, por no perder el tren del Reducido, y Gimnasia de Mendoza, por seguir en la pelea por el ascenso directo.

Probables formaciones de Colón y Gimnasia (M)

Colón: Tomás Paredes; Gonzalo Bettini, Zahir Ibarra, Gonzalo Soto o Brian Negro y Conrado Ibarra; Zahir Yunis, Lautaro Laborie o Cristian García; Federico Jourdan, Christian Bernardi, Ignacio Lago; y Emmanuel Gigliotti. DT: Martín Minella.

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Matías Recalde; Brian Andrada, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Facundo Lencioni; Jeremías Rodríguez Puch y Nicolás Servetto. DT. Ariel Broggi.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Hora de inicio: 15.40.

Televisa: TyC Sports.