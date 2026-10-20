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Colón conoce al árbitro del partido decisivo ante Ciudad de Bolívar

La AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 35 de la Primera Nacional, en la que Colón visitará a Ciudad de Bolívar

Ovación

Por Ovación

20 de octubre 2026 · 20:02hs
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Colón conoce al árbitro del partido decisivo ante Ciudad de Bolívar

La AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 35 de la Primera Nacional, en la que Colón visitará a Ciudad de Bolívar. El encuentro se disputará este sábado, desde las 21, en el estadio Municipal y tendrá a Lucas Cavallero como juez principal.

El juez estará acompañado por Ernesto Callegari y Cristian Herrera como asistentes, mientras que Enzo Gutiérrez se desempeñará como cuarto árbitro.

• LEER MÁS: El dilema de Bonansea en Colón: arriesgar ante Ciudad de Bolívar o limpiarse para el Reducido

¿Cómo le fue a Colón con Lucas Cavallero?

El historial de Cavallero con el Sabalero registra tres partidos dirigidos, con un saldo de dos victorias y una derrota. Su antecedente más reciente fue el 20 de julio de 2025, en el triunfo en Salta por 4-3 ante Central Norte, con goles de Emmanuel Gigliotti (2), Federico Jourdan y Zahir Yunis.

PRIMERA NACIONAL – FECHA 35

ALMAGRO - T. SUÁREZ

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Walter Ferreyra

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Agustín Panizza

FERRO CARRIL OESTE - CHACO FOR EVER

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Sebastián Pumetti

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

QUILMES A.C. - SAN MARTÍN (T.)

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Mariano Ruas

Cuarto árbitro: Martín Despósito

DEP. MADRYN - SAN TELMO

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

COLEGIALES - AT. DE RAFAELA

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Mariano Ascensi

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Iván Mastroieni

CDAD. DE BOLÍVAR - COLÓN

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez

ESTUDIANTES - LOS ANDES

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

ALTE. BROWN - DEP. MORÓN

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

G. Y ESGRIMA (J.) - ATLANTA

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

PATRONATO (P.) - AGROPECUARIO ARG.

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Mariano Viale

Cuarto árbitro: Guillermo González

TEMPERLEY - CHACARITA JRS.

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

MITRE (S.E.) - GODOY CRUZ (MZA.)

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

CTRAL. NORTE (S.) - ACASSUSO

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

F.C. MIDLAND - G. Y TIRO (S.)

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Damián Orellana

Asistente 2: Gustavo Benítez Soilan

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

DEP. MAIPÚ (MZA.) - GUEMES (S.E.)

Árbitro: Juan Nebbietti

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Débora Leguizamón

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

RACING (CBA.) - ALL BOYS

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Franco Morón

DEF. DE BELGRANO - SAN MIGUEL

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Facundo Fuentes

NVA. CHICAGO - SAN MARTÍN (S.J.)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca

Colón
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