La AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 35 de la Primera Nacional, en la que Colón visitará a Ciudad de Bolívar. El encuentro se disputará este sábado, desde las 21, en el estadio Municipal y tendrá a Lucas Cavallero como juez principal.
Colón conoce al árbitro del partido decisivo ante Ciudad de Bolívar
La AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 35 de la Primera Nacional, en la que Colón visitará a Ciudad de Bolívar
Por Ovación
El juez estará acompañado por Ernesto Callegari y Cristian Herrera como asistentes, mientras que Enzo Gutiérrez se desempeñará como cuarto árbitro.
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¿Cómo le fue a Colón con Lucas Cavallero?
El historial de Cavallero con el Sabalero registra tres partidos dirigidos, con un saldo de dos victorias y una derrota. Su antecedente más reciente fue el 20 de julio de 2025, en el triunfo en Salta por 4-3 ante Central Norte, con goles de Emmanuel Gigliotti (2), Federico Jourdan y Zahir Yunis.
PRIMERA NACIONAL – FECHA 35
ALMAGRO - T. SUÁREZ
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Walter Ferreyra
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Agustín Panizza
FERRO CARRIL OESTE - CHACO FOR EVER
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Sebastián Pumetti
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
QUILMES A.C. - SAN MARTÍN (T.)
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Mariano Ruas
Cuarto árbitro: Martín Despósito
DEP. MADRYN - SAN TELMO
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Pascual Fernández
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
COLEGIALES - AT. DE RAFAELA
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Mariano Ascensi
Asistente 2: Guillermo Yacante
Cuarto árbitro: Iván Mastroieni
CDAD. DE BOLÍVAR - COLÓN
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez
ESTUDIANTES - LOS ANDES
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: Alejandro Schneller
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
ALTE. BROWN - DEP. MORÓN
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
G. Y ESGRIMA (J.) - ATLANTA
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
PATRONATO (P.) - AGROPECUARIO ARG.
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Mariano Viale
Cuarto árbitro: Guillermo González
TEMPERLEY - CHACARITA JRS.
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
MITRE (S.E.) - GODOY CRUZ (MZA.)
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Julio Fernández
Asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
CTRAL. NORTE (S.) - ACASSUSO
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
F.C. MIDLAND - G. Y TIRO (S.)
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Damián Orellana
Asistente 2: Gustavo Benítez Soilan
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
DEP. MAIPÚ (MZA.) - GUEMES (S.E.)
Árbitro: Juan Nebbietti
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Débora Leguizamón
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
RACING (CBA.) - ALL BOYS
Árbitro: Fernando Echenique
Asistente 1: Lucas Germanotta
Asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Franco Morón
DEF. DE BELGRANO - SAN MIGUEL
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Facundo Fuentes
NVA. CHICAGO - SAN MARTÍN (S.J.)
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca