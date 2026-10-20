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El dilema de Bonansea en Colón: arriesgar ante Ciudad de Bolívar o limpiarse para el Reducido

El delantero de Colón, Alan Bonansea, llegará con cuatro amarillas al cotejo ante Ciudad de Bolívar y rápidamente surge el interrogante pensando en el Reducido

Ovación

Por Ovación

20 de octubre 2026 · 17:57hs
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El dilema de Bonansea en Colón: arriesgar ante Ciudad de Bolívar o limpiarse para el Reducido

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón se juega mucho en la visita a Ciudad de Bolívar, ya que no puede permitirse otro tropiezo si pretende quedar mejor ubicado en el Reducido de la Primera Nacional. Sin embargo, entre las cuestiones que Iván Delfino deberá seguir de cerca aparece una particular: Alan Bonansea tiene cuatro amarillas.

Una más lo marginaría del último encuentro de la fase regular ante Defensores de Belgrano en el Brigadier López, por lo que su situación suma un condimento especial.

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Bonansea, con una tarjeta que puede cambiar los planes de Colón

El sábado, desde las 21, Colón disputará la fecha 35 de la Zona A con la obligación de buscar una victoria que le permita recuperar terreno en la tabla. El empate frente a Almirante Brown quedó atrás, aunque la frustración por los puntos perdidos todavía pesa. Ahora, el objetivo es aprovechar las jornadas que restan para escalar posiciones y llegar al Reducido con mejores perspectivas.

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En ese escenario, Bonansea tendrá que medir cada intervención, ya que está al límite de amarillas y sabe que una más lo dejará fuera del cierre. No se trata de un detalle menor: en una etapa en la que cada partido puede modificar el panorama, perder una alternativa ofensiva para la última fecha sería un costo que el cuerpo técnico deberá considerar.

Bonansea tiene cuatro amarillas en Colón.

Bonansea tiene cuatro amarillas en Colón.

Pero también surge el interrogante sobre si conviene también que el Tanque sea amonestado y se limpie para el Reducido, donde ahí sí no hay margen de error. Por eso, este caso se convierte en uno de los focos de atención de la previa. Colón necesita ganar para no dejar pasar otra oportunidad de mejorar su ubicación, pero también debe gestionar las situaciones individuales que pueden repercutir en el futuro inmediato.

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Con el partido del sábado en el centro de la escena, el delantero afrontará un desafío doble: ayudar al Sabalero a conseguir un resultado fundamental y evitar que una tarjeta altere los planes para el cierre de la fase regular. Una cuestión silenciosa, pero importante, en la recta final del campeonato. Pero también pensar en limpiarse y quedar listo. Una doble vara en un momento decisivo.

Colón Alan Bonansea Ciudad de Bolívar
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