Colón dilapidó en 12', lo que había conseguido en cuatro partidos

El Sabalero había mantenido la valla invicta durante cuatro encuentros, pero en 12' Almirante Brown le marcó dos goles

Colón venía de manter el arco invicto durante cuatro partidos, pero en 12' le marcaron dos goles.

El aspecto más positivo que había mostrado Colón en las últimas fechas tenía que ver con la solidez defensiva . Y es que el equipo había mantenido la valla en cero durante cuatro partidos.

La racha había comenzado en la goleada 3-0 ante Los Andes, luego llegaría el empate 0-0 con All Boys, la victoria 1-0 frente a Estudiantes de Buenos Aires y la igualdad 0-0 contra Mitre de Santiago del Estero.

Y hasta los 33' del segundo tiempo el equipo sabalero continuaba con el arco invicto, hasta que llegó el cabezazo de Pedro Velurtas para el gol de Almirante Brown.

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Pero lo peor llegaría a los 45' del complemento, es decir 12' después, cuando un sinfín de errores de los defensores sabaleros le posibilitó a La Fragata marcar el segundo gol por intermedio de Javier Martínez.

De esta manera, el Rojinegro cortó una racha de 446' sin que le conviertan goles. Y esas desatenciones defensivas le imposibilitaron obtener un triunfo que le hubiese permitido quedar cuarto en la tabla.