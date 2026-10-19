La situación de Ignacio Lago en Colón: un gol de colección y una salida inevitable

Ignacio Lago marcó un golazo ante Almirante Brown y es una de las grandes figuras de la Primera Nacional. ¿Qué rédito tendría Colón en su inminente salida?

Ignacio Lago es mucho más que un futbolista importante para Colón : hoy representa una de sus principales cartas para intentar regresar a Primera División. Su talento, su capacidad para desequilibrar y su influencia en el juego lo convierten en uno de los jugadores más determinantes de la categoría.

El gol que convirtió en el empate 2-2 frente a Almirante Brown, en el Brigadier López, volvió a demostrarlo: una definición de enorme calidad, de esas que justifican pagar una entrada y que ya se candidatea entre las mejores de la temporada.

Sin embargo, detrás de su presente futbolístico aparece una situación contractual que invita a mirar más allá de los próximos partidos. Lago podría estar transitando sus últimos encuentros con la camiseta rojinegra, en un escenario en el que la continuidad dependerá de las posibilidades económicas del club y, fundamentalmente, de si consigue el objetivo del ascenso. Retener a un jugador de su jerarquía en la Primera Nacional será una tarea compleja, especialmente si aparecen ofertas que satisfagan las condiciones acordadas.

La renovación de Ignacio Lago y una negociación con varias partes en Colón

Colón consiguió extender el vínculo del atacante hasta el 31 de diciembre de 2028, luego de arduas negociaciones. No fue una operación sencilla: para asegurar su continuidad contractual, el club debió aceptar condiciones que también tendrán incidencia en una futura transferencia.

Según lo informado en Radio Gol (FM 96.7), en el marco de la negociación Talleres se quedó con el 50% de los derechos económicos de Lago, pero Colón tuvo que ceder un 20% de esa participación al grupo empresario que representa al futbolista. De esa manera, el Sabalero conservó el 30%.

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Además, se estableció que Lago no saldría de Colón por menos de 2.000.000 de dólares. Esa cifra funciona como referencia para una eventual transferencia y explica por qué una salida no depende solamente de la voluntad del jugador o de una oferta que pueda aparecer en el mercado: también será determinante cómo se distribuye el dinero entre los titulares de los derechos económicos.

¿Cuánto dinero le quedaría a Colón por una venta?

Si la transferencia se concreta por el piso de 2.000.000 de dólares y se aplica la participación del 30% que, según lo informado, conserva Colón, al Sabalero le corresponderían 600.000 dólares brutos. De todos modos, ese monto no sería necesariamente el ingreso final para la institución, ya que habría que descontar las deducciones correspondientes.

La cifra expone una cuestión sensible para el club santafesino: aun cuando Lago sea uno de sus activos deportivos más valiosos, una futura venta no implicaría que Colón reciba la totalidad del dinero. Por eso, el desenlace de su situación contractual será seguido con atención tanto por la dirigencia como por los hinchas.

Los números que explican su importancia en Colón

Las estadísticas de Lago reflejan una evolución sostenida desde su llegada a Santa Fe. En la Primera Nacional 2024 disputó 26 partidos y convirtió seis goles, mientras que en 2025 participó en 23 encuentros, con un tanto y tres asistencias. En la temporada 2026, según los datos aportados, acumula 31 presencias, 14 goles y seis asistencias, con 2.633 minutos en cancha.

Prensa Colón

Su producción ofensiva y su capacidad para resolver acciones individuales lo consolidaron como una pieza central del equipo. No se trata solamente de sus goles: Lago también ofrece desequilibrio, lectura de juego y una cuota de creatividad que muchas veces marca la diferencia en partidos cerrados.

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El atacante, surgido futbolísticamente en Almirante Brown y con pasos por Talleres y Atlético de Rafaela, conoce bien el recorrido que lo llevó a convertirse en una de las figuras de la categoría. Precisamente, su último golazo llegó ante el club en el que dio sus primeros pasos, una coincidencia que le agregó un componente especial a una actuación que volvió a ponerlo en el centro de la escena.

El ascenso puede cambiar el escenario para Colón

En Colón saben que mantener a Lago será cada vez más difícil si el futbolista sostiene este nivel y despierta interés de otros mercados. La renovación hasta 2028 le da al club un marco contractual, pero no garantiza que continúe hasta esa fecha. Una propuesta que alcance las condiciones fijadas podría abrir la puerta a una transferencia.

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Por eso, la pelea por el ascenso también tiene una dimensión que va más allá de lo deportivo. Si Colón consigue regresar a Primera, podría encontrar argumentos para intentar retener a su figura; si vuelve a quedarse en el camino, su continuidad asoma mucho más complicada.

Mientras tanto, Lago sigue haciendo lo que mejor sabe: marcar diferencias dentro de la cancha. Su gol ante Almirante Brown fue otra demostración de su jerarquía y un recordatorio de que Colón tiene en sus filas a uno de los futbolistas más desequilibrantes de la Primera Nacional. La incógnita es cuánto tiempo más podrá disfrutarlo el hincha sabalero.